Männer-Förderung verboten

Personaldezernentin Petra Schreier ist allerdings stolz darauf, dass es im vergangenen Jahr geglückt ist, die Frauenquote bei den Führungskräften um 5,9 Prozent zu steigern. In der Vergangenheit hatte es daran oft gehapert. Der Frauenanteil in der Behörde war immer hoch, aber nicht in Spitzenpositionen. Doch auch in diesem Bereich haben Frauen an Einfluss gewonnen. So sehr, dass sich die Kreisverwaltung inzwischen fragt, wie es noch gelingen kann, eine gute Durchmischung der Geschlechter in der Behörde zu erreichen. Aktive Männer-Förderung ist nämlich verboten. Das erklärte Gleichstellungsbeauftragte Nadja Hanhardt auf Nachfrage. Markus Diekhoff , Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag , wollte wissen, ob der Kreis die Stellenausschreibungen nicht mit dem Zusatz versehen könnte: „Bei gleicher Qualifikation werden Männer bevorzugt“.

Die Gleichstellungsbeauftragte schüttelte den Kopf. „Das hat der Gesetzgeber so nicht vorgesehen.“ Der Gesetzgeber ist in diesem Fall das Land. Diekhoff nahm den Hinweis als Arbeitsauftrag an. Schließlich ist der Liberale Landtagsabgeordneter und kann in Düsseldorf direkt Einfluss nehmen.

Landrat Dr. Olaf Gericke wies in der Diskussion auch darauf hin, dass der Kreis Warendorf als öffentlicher Arbeitgeber zur „Bestenauslese“ verpflichtet sei. „Und Frauen haben oft die besseren Abschlüsse.“ Dennoch bemühe sich die Behörde, eine gute Durchmischung der Geschlechter zu haben.

Doch es gibt auch Bereiche, in denen Frauen bei der Kreisverwaltung unterrepräsentiert sind – etwa im Technischen Dienst, beim Rettungsdienst, beim Feuerwehrtechnischen Dienst und bei der Straßenunterhaltung.

Gleichstellungsbeauftragte Nadja Hanhardt wurde im Kreisausschuss auch nach dem „dritten Geschlecht“ gefragt. Sie gab den Hinweis, das „dritte Geschlecht“ betreffe das Gleichstellungsgesetz noch nicht. Ihre Betonung lag aber auf dem Wort „noch“. Künftig wird also bei den Stellenausschreibungen neben „männlich“ und „weiblich“ wohl auch „divers“ zu lesen sein.

Aus dem Personalbericht des Kreises geht weiter hervor, dass fast 30 Prozent der insgesamt 1308 Mitarbeiter in Teilzeit arbeiten – vor allem Frauen. Sie besetzen 292 Teilzeitstellen, dagegen arbeiten nur 39 Männer in Teilzeit. Derzeit arbeitet die Kreisverwaltung intensiv am Ausbau der Telearbeitsplätze – zum Jahresende sollen es bereits 130 sein.