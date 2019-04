Warum ist es verboten, bevorzugt Männer einzustellen?Wenn eine Behörde mit hohem Frauenanteil mehr Männer rekrutieren will, sollte ihr das freigestellt sein. Einseitige Frauenförderung verstößt gegen die Gleichstellung. Was sowohl Männern als auch Frauen helfen würde, sind Projekte, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Denn dass gerade Frauen gerne bei Behörden arbeiten – oft in Teilzeit – hat natürlich damit zu tun, dass sie Familie und Beruf dort leichter unter einen Hut bekommen. Zum Glück können Frauen heute auch in Teilzeit Karriere machen. Das ist gut und ein Ergebnis von Frauenförderung. Aber jetzt ist es Zeit, auch die Männer zu puschen.