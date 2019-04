Eurobahn: Nach morgendlichen Zugausfällen drohen weitere Einschränkungen

Der Betrieb dieser Strecke wurde von der Gewerkschaft EVG bestreikt. Der Eurobahn-Betreiber Keolis teilte mit, dass Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. Der Ausstand sollte zunächst bis 9 Uhr dauern. Danach fuhren die Züge wieder – aber mit Verspätung.

Schüler, die von Beelen nach Warendorf wollten, kamen deswegen nicht pünktlich zum Unterricht. „Mir selbst sind aber nur drei Fälle bekannt“, sagte Udo Lakemper, Leiter des Berufskollegs in Warendorf. „Unsere Schüler haben oft einen Führerschein und bilden Fahrgemeinschaften.“ Auch bei den Gymnasien waren nur einzelne Fälle bekannt.

Der eine oder andere Student dagegen blieb gleich in Warendorf und machte sich erst gar nicht auf den Weg zur Uni nach Münster.

Streik-Fortsetzung am Nachmittag

Die Gewerkschaft EVG will mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, denn der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft und dem Konzern Keolis ist festgefahren. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter der Eurobahn 7,5 Prozent mehr Geld. Ein Teil der Erhöhung soll nach dem Willen der EVG in mehr Urlaub oder in eine Arbeitszeitverkürzung umgewandelt werden können.

Gegen Mittag informierte das Unternehmen, man habe gerade erfahren, dass die EVG zum zweiten Warnstreik des Tages aufruft. Von 14 bis 18 Uhr sei eine Aktion am Standort Hamm geplant. „Wir bedauern den Streik für unsere Fahrgäste sehr und bewegen alles, um die Auswirkungen für unsere Eurobahn-Kunden so gering wie möglich zu halten“, betonte Geschäftsführerin Anne Mathieu.

Die Linien, die vom Warnstreik betroffen sein können, sind die RE 3, RE 13, RB 69 sowie die RB 89.