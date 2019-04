Aber auch in den anderen Gemeinden waren Baugebiete schnell vergriffen, so dass die Kaufpreise für gebrauchte Immobilien teils stark gestiegen sind.

Im Jahr 2018 gingen 2959 Verträge beim Gutachterausschuss ein. Der Geldumsatz nahm von über 530 Mio. Euro um 8 % zu, die verkaufte Grundstücksfläche hingegen sank um 13 % auf 633 ha. Die Zahl der Kaufverträge über unbebaute Grundstücke stieg um 11 % auf 513, der Geldumsatz blieb gleich bei 60 Millionen Euro und die verkaufte Grundstücksfläche sank um rund 22 % auf 185 ha.

Im Grundstücksmarktbericht wurde untersucht, von woher die Käufer von Bauland in den Kreis ziehen. 29 Käufer aus Münster investierten größtenteils in den Gemeinden Drensteinfurt, Ostbevern, Sendenhorst und Telgte. In Wadersloh stammten Käufer von sechs Grundstücken aus dem Kreis Soest. Kreisweit betrachtet, kamen die meisten Käufer aus dem Kreis selbst.

Bei den bebauten Grundstücken nahm die Zahl der Verkäufe um 7 % auf 1023 Kauffälle ab. Der Geldumsatz stieg um 9 % auf 283 Mio. €. Es wurden 443 und damit vier % weniger frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft. Der mittlere Preis für die weiteren verkauften Häuser lag mit 260 753 € sieben % höher als im Vorjahr. 272 Doppelhaushälften und Reihenendhäuser wurden veräußert – das ist ein Plus von 10 %. Der mittlere Preis für neue Objekte lag bei 282 000 €, der für gebrauchte Objekte bei rund 205 000 €.

Die Zahl der n Eigentumswohnungen ist mit 602 Kaufverträgen gestiegen. Der Geldumsatz wuchs um 11 %. Der Durchschnittspreis für Neubauwohnungen stieg kreisweit auf rund 2685 € pro m² Wohnfläche. Spitzenreiter bei den neu erstellten Wohnungen ist Telgte mit durchschnittlich rund 3213 €/m² Wohnfläche.

Mit dem Smartphone sind die Informationen auch über die BorisNRW-App abrufbar.

Weiter Auskünfte zu Detailfragen erhältlich beim Gutachterausschuss unter ✆ 0 25 81 / 53 62 07, E-Mail: gutachterausschuss@kreis-warendorf.de