Einmal noch Dirty Dancing

Beruhigend rauscht die große Ocean Drum. Sie weckt Erinnerungen an Wogen und Meer. Sie könne damit durchaus auch einen Sturm erzeugen, schmunzelt Schwester Andrea , „aber das ist bei uns eher nicht angesagt“.

Ruhe, Abstand zum hektischen Krankenhausalltag gehört zu den prägenden Kennzeichen der Station im fünften Stock des Warendorfer Josephs-Hospitals, deren Team Andrea Hoffmann koordiniert. Seit knapp drei Jahren hat das Krankenhaus hier eine eigene Palliativ-Station eingerichtet, die in dieser Form einzigartig ist im Kreis.

„Wir sind keine Sterbestation!“, betont die Krankenschwester gleich am Anfang des Gesprächs. Manche ihrer Patienten sieht sie sogar immer wieder. Sie sind unheilbar krank, zum Teil benötigen sie eine aufwendige Wundversorgung, warten auf einen Platz im Hospiz oder ihre Angehörigen sind mit der Pflege überfordert. Schwester Andrea und ihr Team bemühen sich, Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu steigern. Sie helfen Patienten und Angehörigen, die Krankheit zu verarbeiten.

„ Die Angehörigen sind auch ein wenig unsere Patienten. " Andrea Hoffmann

Rund 20 Jahre Berufserfahrung bringt die Krankenschwester von der Inneren Abteilung mit. 2013 hat sie die 160-stündige Weiterbildung als Fachkraft für „Palliative Care“ absolviert, derzeit besucht sie einen Aufbaukursus. Dazu kommen laufende Fortbildungen, die ihr Arbeitgeber ihr auch bereitwillig genehmige, erzählt sie. Die Tätigkeit fordert die Pflegenden nicht nur inhaltlich.

Palliativstation Die Palliativstation des Joseph-Hospitals wurde als bislang einzige im Kreis am 4. April 2016 eröffnet und stellt derzeit fünf Betten für Menschen mit einer unheilbaren Grunderkrankung zur Verfügung. Der Schlüssel von Pflegekräften zu Patienten ist im günstigen Fall doppelt so groß wie in der allgemeinen Pflege. Im Zuge der Erweiterung des Krankenhauses soll die Station künftig auf acht Betten ausgeweitet werden. Ziel ist die letzte Lebensphase lebenswerter zu machen. Dabei lässt sich die Station gerne von Ehrenamtlicher unterstützen. Spenden ermöglichen Angebote, die von den Fallpauschalen der Krankenkassen keinesfalls abgedeckt werden, etwa der große Fernseher im Gemeinschaftsraum. „Wir haben noch Wünsche“, gibt Schwester Andrea zu. Der Besuch von Therapie-Hunden könnte zum Beispiel dazugehören. ...

„Wir pflegen kreativ und individuell“, beschreibt sie nach etwas Nachdenken einen wesentlichen Unterschied zu ihrer früheren Tätigkeit. So ist Ausschlafen für die Patienten, wenn sie es wünschen, durchaus erlaubt und die Schwester kommt nicht nur mit der Medizin vorbei, sondern eben auch schon mal mit der Ocean Drum. Die Angehörigen hat sie ebenfalls immer mit im Blick. „Sie sind auch ein wenig unsere Patienten.“

„ Ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben noch nie so viel geredet wie hier. " Andrea Hoffmann

Mit zwei bis drei Wochen ist die übliche Liegezeit auf der Station vergleichsweise lang. Die Pflegenden nehmen sich Zeit, die Bedürfnisse ihrer Patienten kennenzulernen. Herzstück der Station ist ein großer Gemeinschaftsraum – früher unverkennbar ein Sechsbettzimmer, heute in freundlichem kiwi-grün gestaltet. Hier ist Platz für Gespräche, zu Weihnachten wurden Waffeln gebacken, auch kleine Familienfeiern sind möglich. Der „Dirty-Dancing“-Filmabend auf Wunsch eines Patienten ist unvergessen.

„Multi-professionelles Arbeiten“ ist für Andrea Hoffmann ein ganz wichtiges Stichwort. „Wir arbeiten ganzheitlich an Körper und Seele!“ Dass die Vielzahl an Beteiligten von Ärzten, Psychologen und Therapeuten über Seelsorger bis zu Ehrenamtlichen eng zusammenarbeiten, ist keine Floskel: „Ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben noch nie so viel geredet wie hier“, lächelt Hoffmann zufrieden.

Das ist nicht nur gut für die Patienten. Denn dass die Arbeit emotional schwer sein kann, verhehlt Schwester Andrea nicht. Schließlich ist der Kontakt zu den Menschen inniger als auf anderen Stationen.

Der offene Umgang mit Tod und Sterben gehört zur Grundlage ihrer Arbeit. Doch sie könne bei den Patienten viel erreichen, mehr als anderswo, ist Schwester Andrea überzeugt, und das sei eine persönliche Bereicherung. „Palliativ Care, das ist eine innere Haltung“, sagt sie ganz schlicht beim Abschied.