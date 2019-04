Zur Vernissage am Dienstagabend kamen viele Gäste, Nies selbst war gerührt vom großen Interesse an ihren Bildern, die zumeist namenlos sind. „Die Werke sollen für sich selbst sprechen“, erklärt die Ahlenerin, die mit unterschiedlichsten Techniken gearbeitet hat. Bleistift, Acryl, Kohle, Kreide – auf Leinwand oder Papier. Richtig zuordnen kann und möchte Nies ihre Bilder selbst nicht: „Sie haben etwas Zeichnerisches, Figürliches aber auch Informelles.“ Dabei konzentriert sich die Künstlerin auf das Spannungsfeld zwischen Schwarz und Weiß. Besonders angetan von den Werken Nies war der Journalist Dierk Hartleb, der die Laudatio zur Ausstellungseröffnung hielt: „Wir erkennen Gesichter, Fragmente von Körperteilen, nur in wenigen Fällen den ganzen Körper, der nicht sichtbare Teil des Körpers verschwindet in wolkenartigen Strukturen und Knäueln, die sich einem interpretatorischen Ansatz entziehen. (. . .) Es sind nicht Gefühle, Befindlichkeiten, die Nies interessieren, also das Subjektive, das sie versucht auszuschalten, sondern es ist der Mensch an sich.“

Auch Landrat Dr. Olaf Gericke freute sich, dass erneut eine Ausstellung in Kooperation mit dem Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf im Kreishaus verwirklicht wurde: „Mit diesen Ausstellungen helfen wir den Künstlern und gleichzeitig verschönert es das Kreishaus. Es hat eine lange Tradition, dass wir den Platz hier zur Verfügung stellen.“

Dieter Müller, Vorsitzender des Kreiskunstvereins, bedankte sich für die tolle Zusammenarbeit und die schönen Arbeiten von Karin Nies, die selbst Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf ist.

Die Bilder der Künstlerin werden bis Ende Mai in der zweiten Etage des Kreishauses zu sehen sein.

www.kreiskunstverein-beckum-warendorf.de