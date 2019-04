Dagegen sind an allen fünf Standorten die Anfragen von Eltern mit Beratungsbedarf in Krisen vor und nach der Geburt gestiegen. Erfreulich ist aus Sicht der Beratungsstelle, dass Schwangere und Eltern immer öfter von Hebammen oder Frauenärzten an Varia vermittelt werden und dadurch frühzeitiger Hilfe erhalten. Werdende Eltern berichteten von zunehmenden Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

„In der Verhütungsberatung beschäftigt Ratsuchende oft die Frage, wie die steigenden Kosten für Spirale oder Sterilisation bezahlt werden können“, sagt Gaby Blomann. Die Kosten für die Verhütungsmethoden sind in den letzten Jahren um bis zu 30 Prozent gestiegen und stellen für einkommensschwache Familien eine hohe finanzielle Belastung dar.

In 180 sexualpädagogischen Projekten konnte Varia zahlreiche Kinder, Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren im Kreis Warendorf und Hamm erreichen. Zielgruppe des Teams waren Kinder ab der 4. Klasse und Jugendliche an den weiterführenden Schulen und Jugendzentren. Außerdem fanden zahlreiche Elternabende und Fortbildungen für Pädagogen zum Thema Umgang mit kindlicher, jugendlicher Sexualität statt. In 2018 wurde erstmalig eine Teamberatung zum Thema Transsexualität durchgeführt. „Unsere Angebote für Menschen mit Behinderung und Jugendliche mit Fluchthintergrund werden sehr gut angenommen“, freuen sich Bela Bartels und Bastian Weitzner.

Varia bietet Beratungen in den Städten Ahlen, Beckum, Oelde, Warendorf und Hamm an. Die Beratungen sind kostenlos. Terminvergabe und weitere Informationen zu den Angeboten unter ✆ 0 23 82 / 7 09 90. Weitere Infos unter: www.innosozial.de