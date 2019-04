Mit Ausnahme der FDP sahen das auch die anderen Fraktionen so und stimmten im Kreistag der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes zu. Guido Gutsche (CDU) regte an, den Einsatz wasserstoffbetriebener Fahrzeuge in das Mobilitätskonzept mit aufzunehmen.

Markus Diekhoff (FDP) begründete die Ablehnung des Nahverkehrsplanes durch die Liberalen mit der geplanten Reaktivierung der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) für den Personenverkehr. „Frust und Wut sind groß“, so Diekhoff. Die FDP lehnt das Reaktivierungsprojekt seit Jahren ab. Wegen der Kosten und weil die Liberalen bezweifeln, dass es gelingen kann, so viele Autofahrer wie geplant von der Straße in die Bahn zu holen. Aber den FDP-Mann ärgert auch, dass die Betreiber bei der Reaktivierung der Landeseisenbahn auf eine veraltete Technik setzen wollen. „In Monheim fahren jetzt autonome Linienbusse und wir laufen zur Diesel-Lok.“

In der Diskussion betonte Gutsche, dass man leichtere Zugänge für Taxisbus-Systeme schaffen müsse. Dieses Angebot sei wichtig, um zum Beispiel die kleineren Dörfer nicht abzuhängen.