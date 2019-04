„Die Frauen sind ja da. Die kommen und wollen Hilfe“, sagt Renate Feichtinger , die Courage leitet. In enger Zusammenarbeit mit dem Verein „Frauen helfen Frauen“ hat der Treff niederschwellige Angebote entwickelt für geflüchtete Frauen, die unter Gewalt gelitten haben und nun traumatisiert sind – dazu zählen Nähkurse oder Internationales Kochen. Aber auch Therapie und Beratung können die Frauen, die aus dem ganzen Südkreis in den Beckumer Treff kommen, erhalten.

„Der Wegfall der Fördermittel bedeutet, dass wir Honorarkräfte und Dolmetscherinnen nicht mehr bezahlen können“, schildert Birgitta Rennefeld vom Verein „Frauen helfen Frauen“. Derzeit besuchen 160 Frauen aus 20 Nationen monatlich den Treff Courage – etwa die Hälfte sind Geflüchtete.

Die Streichung der Gelder hat das Land damit begründet, dass die Geflüchteten inzwischen in den Hilfe-Systemen angekommen seien. „Aber genau dieses System schickt die Frauen zu uns“, ärgert sich Johanna Kettlack. Egal, ob Polizei, Jobcenter oder Jugendamt: Viele staatliche Einrichtungen verweisen die Frauen an den Beckumer Treff, der 2017 eine Top-Auszeichnung erhielt. „Unser Projekt wurde auf Bundesebene zu den „90 wegweisenden Projekten mit Geflüchteten“ gezählt“, sagt Rennefeld. Immerhin hatte der Staat 15 000 Projekte unter die Lupe genommen. Nachzulesen ist die Auszeichnung in dem Buch: „So schaffen wir das – eine Zivilgesellschaft im Aufbruch“.