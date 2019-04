Am Samstag, 1. Juni, ist es so weit: Die Käferfreunde Oelde laden erneut zum Treffen in Stromberg ein. Bewährte Aktionen wurden beibehalten und verfeinert. Live-Musik wird es wieder geben – diesmal heizen die Band Schmidd und die Burner Gasoline ein.

Leckere Burger, hausgemachtes Eis und kalte Getränke sind ab 16 Uhr im Angebot. Die Möglichkeit, auf der Wiese vor dem Freibad zu campen, kam die letzten beiden Jahre sehr gut an. Deswegen wird die Campingmöglichkeit von den Käferfreunden Oelde dieses Jahr erneut angeboten. Mit Stimmung am Lagerfeuer klingt das „Bugs, Beer & Badeanstalt 2019“ entspannt aus, bevor es am nächsten Morgen im Freibad für die Camper noch ein reichhaltiges Frühstück gibt. Wer Lust hat, kann am Sonntagmorgen noch ein paar Runden im Becken drehen oder einfach nur planschen.

Die Käferfreunde Oelde haben in den letzten Monaten jedenfalls mächtig Gas gegeben, um ein tolles „Bugs, Beer & Badeanstalt“ zu planen. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen und schon heißt es wieder: auf nach Stromberg zum BBB.