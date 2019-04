Die Palmstöcke für die Kinder Leo (4) und Lynn (2) stehen schon bereit. Katja Ringhoff hat sie mit ihrer Schwägerin gebastelt. „Uns ist es wichtig, dass wir die Feste im kirchlichen Jahreskreis als Familie erleben und die Kinder so im christlichen Glauben erziehen“, erklärt sie. Keineswegs selbstverständlich für die 32-Jährige, die in Sachsen-Anhalt geboren ist und bisher keiner Religion angehört. Doch das möchte die zweifache Mutter ändern – und hat sich entschieden: In der Osternacht am Samstag, 20. April, lässt sie sich in der Gemeinde St. Vitus in Oelde-Lette taufen.

Als sie acht Jahre alt war, zog die Familie vom Osten in den Westen. „In den neuen Bundesländern gibt es nur wenige Katholiken, meine Eltern hatten es mir freigestellt, ob ich mich taufen lasse oder nicht“, blickt Katja Ringhoff zurück. In der Schule besuchte sie den Ethikunterricht, für Religion interessierte sie sich nicht. Das änderte sich, als sie ihren jetzigen Ehemann Marcus kennenlernte. Als Lehrer unter anderem für katholische Religion an der Sekundarschule in Sassenberg ist er mit dem Glauben nicht nur aufgewachsen, sondern möchte ihn an junge Menschen weitergeben.

„ Zu Gott zu finden, das ist ein Prozess, das muss wachsen. Zu Gott zu finden, das ist ein Prozess, das muss wachsen. “ Katja Ringhoff

Von Anfang an besuchten sie gemeinsam den Gottesdienst, nach der Geburt von Sohn Leo setzten sie dies als Familie fort. Katja Ringhoff erlebte auch das Engagement ihres Mannes, der Mitglied im Kirchenvorstand war. Immer öfter hatte sie das Gefühl: „Irgendwas fehlt.“ Als sich das Ehepaar für eine kirchliche Hochzeit entschied, stand für die 32-Jährige fest: „Ich möchte so richtig dazugehören, ich möchte mich taufen lassen.“ Dabei denkt sie besonders an ihre Kinder. „Leo besucht einen katholischen Kindergarten und kommt mit Fragen zur Kirche, zu Gott und Jesus nach Hause.“ Ihr reiche es nicht, auf Allgemeinwissen zurückzugreifen. „Ich möchte Antworten geben, die ich selbst verstehe und hinten denen ich stehe.“

Dass das nicht von heute auf morgen geschieht, hat Katja Ringhoff in der Vorbereitung auf die Taufe gemerkt. Seit Anfang des Jahres spricht sie regelmäßig mit Diakon Rainer Averbeck, der bereits ihre Kinder getauft hat, über den Glauben, über Gott und die Welt. „Wer damit aufgewachsen ist, hat vieles verinnerlicht“, hat sie die Erfahrung gemacht. „Für mich sind all diese Inhalte neu, ich muss das lernen.“ So sei es auch mit dem Glauben an Gott, sagt sie. „Zu ihm zu finden, das ist ein Prozess, das muss wachsen.“

Bestärkung fand sie bei einer Fahrt nach Münster, wo Bischof Dr. Felix Genn sie und die anderen erwachsenen Taufbewerber aus dem Bistum Münster bei einem Gottesdienst offiziell zum Sakrament zuließ. „Es war ein schönes Gefühl, zu sehen, dass sich noch andere auf diesen Schritt vorbereiten.“