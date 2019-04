Vorhang auf für die Morißes

„Macht, wir brauchen Macht. Liebe kann die Welt nicht regieren.“ Entschlossen singt Jürgen Moriße aus Oelde-Stromberg sein Solo und stemmt dabei den Stab und seine Faust in die Luft. Auf der Bühne in der St.-Albertus-Magnus-Kirche in Lippetal-Hovestadt ist er der Böse. Der 45-Jährige geht voll auf in der Rolle des Kajaphas, des Obersten der Hohen Priester. Zum zweiten Mal spielt der Familienvater bei den Lippetaler Passionsspielen mit. Erstmals sind auch seine Frau Mechtild Nienaber sowie die beiden Kinder Michael (10) und Merle (8) mit dabei.

Jürgen Moriße geht als Kajaphas, der Oberste der Hohen Priester, voll in seiner Rolle auf.

Singen – das ist das große Hobby von Jürgen Moriße. „Ich habe früher schon in Projekten wie dem Messias oder dem Weihnachtsoratorium mitgesungen“, schaut er zurück. Die Lippetaler Passionsspiele aber seien etwas Außergewöhnliches. „Die Gemeinschaft, die Intensität der Erzählung – das hat mich sofort gepackt.“ 2014 wurde ein für die Lippetaler Passionsspiele geschriebenes Drehbuch über die Leidensgeschichte Jesu erstmals auf die Bühne gebracht. Rund 120 Darsteller sind im Einsatz. Alle neun Aufführungen waren in wenigen Minuten ausverkauft.

Die ganze Familie Moriße mit Vater Jürgen, Mutter Mechthild, Sohn Michael und Tochter Merle, steht bei den Lippetaler Passionsspielen auf der Bühne.

Der Moriße-Nachwuchs Michael und Merle kann fast jedes der modernen christlichen Lieder – geschrieben von Siegfried Fietz und Oliver Fietz – auswendig. „Die CD lief im Auto rauf und runter“, lacht Mutter Mechtild. „Mein Mann musste ja Text und Musik üben.“ Sie selbst hat gleich mehrere Rollen: In der Szene der Bergpredigt spielt sie eine Lepra-Kranke, die von Jesus geheilt wird. Im sonstigen Verlauf ist sie im Volk und bei den Soldaten zu sehen. „Ich habe schon gehört, dass man mich manchmal kaum erkennen kann“, lobt sie die Arbeit der nähbegeisterten Frauen im Hintergrund, die die Gewänder für die Schauspieler geschneidert haben. Es ist diese Liebe zum Detail, die das Ehepaar immer wieder beeindruckt. So trägt Kajaphas beispielsweise eine Tonplatte mit zwölf bunten Feldern um den Hals, die die zwölf Stämme Israels symbolisieren. Eine Spezialanfertigung des örtlichen Töpfer-Ateliers.

Schon den ersten Auftritt ihres Mannes vor fünf Jahren hat Mechtild Nienaber begleitet. Gemeinsam mit den Kindern, damals fünf und drei Jahre alt, hat die Erzieherin bei vielen Proben zugeschaut – und Fragen von Michael und Merle beantwortet. „Viele Szenen sind sehr gut gespielt und echt dargestellt, so dass die Geschichte oft Thema am Tisch war“, erinnert sie sich. Mittlerweile kennen die beiden die Leidensgeschichte Jesu auswendig – und spielen selbst mit. Gemeinsam mit rund 20 anderen Mädchen und Jungen.

Detailreich und beeindruckend wird den Zuschauern die Kreuzigungsszene präsentiert.

Was die Familie dazu motiviert, ein Jahr lang nahezu jeden Donnerstagabend zu proben und mehrere Wochenenden dafür zu opfern? „Der kleine Hauch von Berühmtheit“, antwortet der Familienvater augenzwinkernd. Die Kombination aus modernem Gesang und Schauspiel mache ihnen große Freude. Damit der Schlussapplaus auch genossen werden kann, ist eines wichtig: „Man muss während des gesamten Stücks in seiner Rolle bleiben und auch in den Szenen, wo man selbst nicht spielt, in der Geschichte bleiben und in meinem Fall als Kajaphas mitfiebern“, erklärt er. Ein Hinweis, den Regisseur Wolfgang Lamminger den Schauspielern immer wieder gibt. Denn: Der Zuschauer merkt alles. Wenn dann am Ende der Beifall aufbrandet, fällt alles ab. „Das ist schon emotional, vor allem wenn man dann ins Publikum schaut und nicht wenige mit Tränen in den Augen sieht, weil sie so ergriffen sind.“