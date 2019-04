Erleben, was Europa ausmacht

„Wir sind weltoffen und gut vernetzt“, kommt es von Laura fast wie aus der Pistole geschossen.

Die Zehntklässlerinnen besuchen eine von fünf Europaschulen im Kreis. Das Mariengymnasium und die Ahlener Fritz-Winter-Gesamtschule sind beide vom Land NRW zertifiziert und müssen sich alle fünf Jahre rezertifizieren lassen. Die drei Berufskollegs des Kreises in Ahlen, Beckum und Warendorf tragen den Begriff direkt im Namen.

„ Das Gefühl zu einem europäischen Ganzen zu gehören ist doch schon gar nicht schlecht! " Claudia Buchartowski

Sie alle bemühen sich in besonderem Maß, das Thema Europa in den Fokus der Schüler zu rücken. Intensive europäische Austauschprogramme – von Finnland und Litauen bis Kroatien oder Ungarn, die Klassiker Großbritannien, Frankreich und Spanien ohnehin – sind augenfälliges gemeinsames Herz dieser Aktivitäten. Doch sind die Schulen mehr als Reiseagenturen, sie haben ein klares pädagogisches Konzept, das Europa in möglichst vielen schulischen Bereichen zum Thema macht. Der europäische Geist sei in ihrer Schule identitätsstiftend bis hinein in die Naturwissenschaften, hält die didaktische Leiterin der Ahlener Gesamtschule, Claudia Buchartowski , fest.

„ Persönliche Begegnungen sind der Kitt, der Europa zusammenhält. " Erwin Wekeiser

Der zusätzliche pädagogische Fokus bedeutet Mehraufwand und in vielen Fällen besonderes persönliches Engagement. Einmal im Jahr organisiert die Ahlener Schule zum Beispiel eine spezielle Europawoche. Dann kommt schon mal die türkische Generalkonsulin in den Unterricht, eine Euregio-Vertreterin berichtet Neuntklässlern von Grenzen im Kopf oder das ganze EU-Parlament macht in Form eines mobilen Planspiels Station. In dem Rollenspiel werden Zehntklässler in diesem Jahr europäische Entscheidungsprozesse an Hand des Themas Asylpolitik nacherleben.

„ Die Schüler verlassen die Schule als Europäer. " Andreas Wening

„Es geht um die Haltung“, beschreibt Erwin Wekeiser, Leiter des Berufskollegs in Beckum, den Kern des Europakonzepts. Viel Wert legt er auf Auslandspraktika, für die seine Schüler im Vorfeld auch schon mal einige Brocken Kroatisch lernen müssen. Europäische Lebenswirklichkeiten selbst zu erleben, helfe gegen schnelle Urteile. „Persönliche Begegnungen sind der Kitt, der Europa zusammenhält“, sagt er und spricht damit Klaudia Casper, Mitkoordinatorin der Europaaktivitäten am Mariengymnasium, aus dem Herzen. Hier wird gerade wieder ein Erasmus-Plus-Projekt vorbereitet, in dem sich Schüler mit Gleichaltrigen aus mehreren europäischen Ländern treffen werden, um ein gemeinsames Thema umfassend zu beleuchten.

„ Man muss sich persönlich kennenlernen. " Klaudia Casper

Europa sei heute für Schüler ihr ganz selbstverständlicher Lebens- und Erlebnisraum, über den sie sich nur wenig Gedanken machen, sagt ihr Kollege, Politiklehrer Andreas Wening. Das macht es nicht immer einfach, Interesse zu wecken. Doch er beobachtet einen Wandel.

Angesichts näher rückender Konflikte wie etwa auf der Krim wachse das Interesse an Europa als Friedensprojekt. Er bescheinigt den jungen Leuten eine pro-europäische Stimmung, allerdings ohne Handlungsdrang. Noch belegt die Sorge um Europa hinter dem Klimawandel allenfalls Platz zwei.