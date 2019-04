Neue Chance für Weg aus langer Arbeitslosigkeit

Durch einen Schicksalsschlag in der Familie in eine tiefe Krise gestürzt. Den Boden unter den Füßen verloren und nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Die Hoffnung auf Arbeit ad acta gelegt. Unzählige Versuche sind gescheitert: So oder so ähnlich sehen viele Biografien von Leistungsberechtigten im Jobcenteraus, die schon sehr lange arbeitslos sind. Sie sollen jetzt eine neue Chance bekommen.

Durch hohe Arbeitgeberzuschüsse sollen Arbeitsplätze für Menschen geschaffen werden, die bereits seit mehreren Jahren SGB II-Leistungen beziehen. Die Arbeitsplätze können gleichermaßen in der freien Wirtschaft, bei Kommunen oder Wohlfahrtsverbänden eingerichtet werden.

Das Jobcenter Kreis Warendorf wirbt mit einem Flyer für dieses Angebot. „Es gibt im Kreis viele Arbeitgeber, die diesen Menschen eine faire Chance geben wollen“, sagt Martin Hanewinkel , Sachgebietsleiter im Jobcenter. Teamleiter Jürgen Tiggemann bestätigt, dass bereits über 90 Arbeitgeberanfragen vorliegen.

Teilhabechancengesetz m Januar 2019 gilt das Teilhabechancengesetz. Es soll Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, eine Perspektive zur Teilhabe am Arbeitsmarkt zu eröffnen. Zielgruppe sind arbeitsmarktferne und arbeitsentwöhnte erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mindestens 25 Jahre alt sind und in den letzten sieben Jahren mindestens sechs Jahre Arbeitslosengeld II bezogen haben. Für Schwerbehinderte und Personen mit minderjährigen Kindern gibt es Sonderregelungen. Arbeitgeber, die einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag anbieten, erhalten bis zu fünf Jahre Zuschuss zum Arbeitsentgelt – im ersten und zweiten Jahr 100 Prozent, im dritten bis fünften Jahr 90 bis 70 Prozent. Zusätzlich erhalten die Arbeitnehmer eine beschäftigungsbegleitende Betreuung, hierfür muss der Arbeitgeber die Arbeitnehmer von der Arbeit freistellen. Ferner können Weiterbildungen und betriebliche Praktika unterstützt werden. Weitere Infos gibt es unter: 0 25 81 / 53 57 10 oder E-Mail: Arbeitgeberservice-jobcenter@kreis-warendorf.de. ...

Der Kreis Warendorf geht dabei als Arbeitgeber mit gutem Beispiel voran. „Es ist klar, dass wir uns bei diesem Thema selbst in die Pflicht nehmen. Die Kreisverwaltung wird sechs Kräfte für Helfertätigkeiten einstellen“, berichtet Landrat Dr. Olaf Gericke. „Ich bin zuversichtlich, dass auch viele private Arbeitgeber mit den Fördermöglichkeiten, die das Gesetz bietet, Langzeitarbeitslose einstellen.“

Für über 300 Personen, die das Jobcenter Kreis Warendorf betreut, geht es jetzt darum, die passenden Arbeitgeber zu finden. „Das ist nicht so leicht“, erläutert Tiggemann. „Zum einen können Langzeitarbeitslose oft keine vollwertige Arbeitskraft ersetzen, zum anderen fühlen sie sich bisweilen überfordert. Deswegen ist für den Einstieg auch eine Teilzeittätigkeit möglich. Ein Coaching soll für die Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse sorgen.

Sachgebietsleiter Martin Hanewinkel betont den Charakter des Förderns. „Es geht um soziale Teilhabe für Menschen, die eine neue Chance verdienen. Nur motivierte Kräfte kommen für eine solche Förderung infrage. Deswegen brauchen die angesprochenen Leistungsberechtigten keine Sanktionen fürchten.“