„Rollende Bomben“ auf der Straße

„Der Lkw pumpt nicht richtig hoch“, erklärt Dieter Spoo , stellvertretender Leiter des Verkehrsdienstes. Aber zunächst überprüft er, ob der Fahrer die Sozialvorschriften wie Lenk- und Ruhezeiten eingehalten hat. Unterstützt wird er dabei von Markus Kegel. Der Kraftfahrzeugtechnikermeister arbeitet als Verkehrstechnischer Angestellter bei der Polizei und untersucht das Fahrzeug auf technische Mängel – von denen er einige findet. Aber nichts ist so gravierend, dass am Ende die Weiterfahrt untersagt werden muss.

„ Viele Unternehmer nehmen das Bußgeld in Kauf. Die Wahrscheinlichkeit kontrolliert zu werden, ist nicht so hoch. Viele Unternehmer nehmen das Bußgeld in Kauf. Die Wahrscheinlichkeit kontrolliert zu werden, ist nicht so hoch. “ Dieter Spoo

Der 28-jährige Fahrer transportiert gerade Weizen. Weil sein Lkw über keine eigene Waage verfügt, habe er das Gewicht beim Laden zusammen mit dem Bauern geschätzt, erzählt der Mann den Polizisten. 40 Tonnen dürfen es maximal sein. Die Verkehrsdienst-Mitarbeiter vermuten, dass es mehr ist und bitten den Fahrer, mit zur Raffeisen-Niederlassung in Everswinkel zu kommen. Dort gibt es eine Waage für Lkw. Und tatsächlich: Das Fahrzeug ist überladen und bringt 43 349 Kilo auf die Waage. Da das zulässige Gewicht nicht mehr als um zehn Prozent überschritten wurde, darf der Mann weiterfahren. Ansonsten müsste ein Teil der Ware abgeladen werden“, sagt Spoo.

Neun Lkw kontrollierte die Polizei zwischen 8 und 12.30 Uhr an der Kraftfahrerkapelle. Dabei wurden sieben Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und zwei „Mängelkarten“ erstellt. Die Mängel werden auf dem Schriftstück vermerkt, das mit dem Nachweis der Behebung der Mängel – etwa durch den TÜV oder eine Werkstatt – innerhalb einer Frist wieder zurück an die Polizei muss.

Doch dem 28-Jährigen steht der Schrecken trotzdem im Gesicht. „Ich habe diesen Job erst 14 Tage“, spricht er – ganz leise. Jetzt muss er ein Bußgeld von 110 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. „Der Unternehmer wird in der Regel mit dem dreifachen Satz zur Kasse gebeten“, fügt Spoo hinzu. Denn oft seien es die Unternehmer, die von ihren Fahrern verlangten, mehr Gewicht als erlaubt zu laden oder länger am Steuer zu sitzen. Doch auch ein saftiges Bußgeld, das durchaus bei 20 000 Euro liegen könne, schrecke meist nicht ab. „Viele Chefs nehmen das Bußgeld in Kauf. Denn die Wahrscheinlichkeit kontrolliert zu werden, ist nicht sehr hoch.“

Dieser Lkw ist überladen. Den Verdacht hatten die Polzeibeamten sofort. Aber der Nachweis ist erst erbracht, als der 28-jährige Fahrer den Lkw kurz darauf auf eine Waage fährt, die es bei der Raiffeisen-Niederlassung in Everswinkel gibt.

Die Gefahren, die von falsch beladenen oder technisch mangelhaften Lkw ausgehen, seien dagegen groß, betont Klaus Brüggenthies . „Da sind mitunter rollende Bomben unterwegs.“ Erst in der vergangenen Woche habe man einen serbischen Lkw kontrolliert, der Granitsteine auf verseuchten Paletten transportierte. „Die waren nur mit Frischhaltefolie verpackt – und über jede Palette war dann noch ein Sicherheitsgurt gespannt.“

„ In den letzten drei Wochen haben wir drei oder vier Lkw ganz stillgelegt. In den letzten drei Wochen haben wir drei oder vier Lkw ganz stillgelegt. “ Dieter Spoo

Schlecht gesicherte Ladung und technische Mängel wie kaputte Bremsen seien leider keine Seltenheit. „In den letzten drei Wochen haben wir vier oder fünf Lkw stillgelegt“, so Spoo. Darunter sei das Fahrzeug aus Serbien gewesen. „Da ist extra ein Team aus Russland gekommen und hat den Lkw in Beckum zwei Tage repariert.“