Hanse-Ausstellung im Historischen Rathaus

Warendorf -

Rund 110 Menschen strömten am Freitagabend in die neue Hanse-Ausstellung im 1. Obergeschoss des Historischen Rathauses in Warendorf. Bestes Zeichen dafür, dass die „Der Ehrbare Kaufmann“-Ausstellung den Nerv der Zeit getroffen hat. Wirtschafts, Bau- und Kulturgeschichte werden anhand des Themendreiklangs „Waren, Wege und Währung“ wissenswert und unterhaltsam vermittelt.