Bürokratie hat zwei Seiten

Deregulierung und Bürokratieabbau in verschiedenen Politikfeldern gehörten wenig überraschend zum meist behandelten Thema des Abends. Aber auch Bereiche wie die innere Sicherheit, Bildung, die Ostseepip­eline oder der Brexit spielten eine Rolle.

„Ich sehe jede Verlängerung als Schritt in Richtung ‚Remain‘“, wertete Pieper dabei das Brexit-Chaos durchaus positiv. Die EU brauche die Briten, etwa um die europäische Position im internationalen Handel zu stärken. „Wenn die Briten herausbrechen haben wir ein Riesenproblem.“ Gleichzeitig erwartete der Politiker durch die Verzögerung eine größere Kompromissbereitschaft von Seiten der Insel.

Pieper betonte, das Gerüst für einen Bürokratieabbau sei in Brüssel bereits beschlossen, und „nun muss es mit Leben gefüllt werden“. Dazu seien aber auch konkrete Vorschläge von Unternehmen notwendig. Wie schwierig das Thema tatsächlich ist, wurde deutlich, als ein Zuhörer forderte, die EU solle für Messstellen, ob bei Gewässer- oder Luftverunreinigung, einheitliche Rahmenbedingungen schaffen. Unternehmen seien durch vergleichsweise strenge deutsche Kriterien benachteiligt. Piper machte die heimische Politik verantwortlich und sagte: „Es ist schon merkwürdig: Bürokratie wird kritisiert und dann doch gefordert. So schlecht kann es dann nicht sein.“

Ein Übermaß an Bürokratie kritisierten gleich mehrere Zuhörer am Bildungsprogramm Erasmus+. Es könne nicht sein, dass ein solches breitenwirksames Förderprogramm so kompliziert konzipiert sei, dass ehrenamtlich Tätige den Antrag ohne bezahlten Projektmanager kaum bewerkstelligen könnten.

Im Bereich der inneren Sicherheit setzte Pieper auf eine effektive und verschärfte Sicherung der EU-Außengrenzen. Mit Blick auf die italienische Haltung mahnte er jedoch: „Es darf nie der Eindruck entstehen, dass die Europäische Union europäische Werte vernachlässigt und deshalb Menschen im Mittelmeer ertrinken.“

Zum Auftakt des Abends hatte der EU-Parlamentarier bereits auf das Jubiläum verwiesen, dass für die EU in diesem Jahr anstehe: Seit 40 Jahren wird das Europäische Parlament direkt gewählt. „Seitdem hat es sich vom eher beratenden Organ zu einem gleichberechtigten Gesetzgeber entwickelt.“ Es könne die Interessen der Bürger „mit starker Stimme“ vertreten.