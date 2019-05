Achtsam und wachsam sein

Ahlen -

„Herr Gröger, kann ich Sie einmal kurz sprechen?“ Unzählige Male hat Diakon Johannes Gröger diesen Satz in seiner 23-jährigen Tätigkeit als Schulseelsorger am Berufskolleg St. Michael in Ahlen schon gehört. „Dann kommt es darauf an, zu erkennen, wie dringend die Anfrage ist“, sagt er. Oft reiche es aus, einen Beratungstermin zu vereinbaren, doch manchmal belaste die Schüler etwas so sehr, dass schnell gehandelt werden muss.