Prävention, die Spaß machen will

Gute Laune und viel Spaß bei einem durchaus ernsten Thema? Für Manfred Gesch ist das kein Widerspruch. Er und seine Kollegen aus der Fachstelle für Suchtvorbeugung haben ein neues Fortbildungskonzept entwickelt – einen Alkoholparcours „Erfahrung(A)Rausch“. Dessen zwölf Module sollen in den kommenden Monaten in der Präventionsarbeit eingesetzt werden.

„Dabei geht es nicht darum, den mahnenden Zeigefinger zu erheben, sondern wir wollen den richtigen Umgang mit Alkohol vermitteln“, beschreibt Gesch das Konzept. 24 Multiplikatoren informieren sich in der Franziskusschule in Warendorf über die einzelnen Module und deren Einsatzmöglichkeit. „Lehrer, Schulsozialar­beiter, Jugendzentrumsmitarbeiter und andere Menschen, die in der Prävention arbeiten werden dafür Sorge tragen, dass der Parcours wahrgenommen wird“, ist Gesch sicher. „Und weil es überwiegend um Jugendliche geht, die damit erreicht werden sollen, muss der Inhalt auch Spaß machen.“

Da sind Fragen zum Thema Alkohol – als Powerpoint-Präsentation.

Auch eine vermeintlich einfache Frage gehört zu den Modulen des „Alkoholparcours“.

Was hilft, um schneller nüchtern zu werden? Vier farbige Teppichfliesen passend zu den Antworten liegen bereit. Man muss sich nur zu der richtigen Farbe stellen. „Nichts“ ist die Lösung. „Vieles, was erzählt wird, dass es in solchen Fällen helfen soll, gehört in den Welt der Mythen“, betont Jens Micke aus dem Arbeitskreis.

Weitere Module sind etwa das Jugendschutzgesetz. Dabei geht es nicht um die Paragrafen, sondern darum, in welchem Alter was getrunken werden darf. Oder Bilder zum Thema Sucht. Dann gibt es ein Rauschbrillen-Element und einen Azubi-Torso, an dem Jugendliche etwa lernen könne, wo sich welches Organ im Körper befindet.

Oder der Fahrsimulator. Autofahren am Bildschirm – das kann bestimmt jeder. „Für junge Männer immer eine große Herausforderung“, erzählt Timo Schüsseler . Oder das Pantomime-Modul: Begriffe rund um den Alkohol ohne Worte erklären.

Für die Sparkasse ist An­dreas Wienker gekommen.. Das Geldinstitut ist einer der Kooperationspartner. Er verweist darauf, dass das Gefühl, heute rund um die Uhr erreichbar sein zu müssen zu den vielen psychischen Belastungen gehöre, denen viele Menschen ausgesetzt seien. Bei „nüchterner Betrachtung“ könnten Information und Prävention viele wichtige Dienste leisten, begründet er das Engagement des Hauses.

Timo Schüsseler fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Sucht ist das unangenehme Gefühl, das entsteht, wenn man etwas weglassen muss.“ Das gelte auch für das „Nervengift Alkohol“. Daneben mangele es häufig am „eigenverantwortlich reflektierten Umgang“, etwa mit Alkohol. Gerade in Zeiten von Überforderung etwa werde der Alkohol zur „Selbstmedikation“ eingesetzt – kurzzeitig beruhigend, Mut machend . „Das ist dann Missbrauch, denn dafür ist er nicht gemacht“, stellt Schüsseler klar. Ein weiteres Indiz für ein Suchtverlangen sei häufig die Feststellung, dass „ein Bedürfnis sofort befriedigt werden muss und nicht mehr aufgeschoben werden kann.“

Der Parcours insgesamt oder einzelnen Module können bei der AG Suchtvorbeugung in Ahlen ausgeliehen werden. Der Aufwand ist eher klein, um ein Modul benutzen zu können. Auch darüber reden, ist ein Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema – mit großem Spaßfaktor.