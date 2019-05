In den Bürgern liegt die Kraft

Wer sich – gerade als Ortsfremder – im Stoßverkehr über die Warendorfer André-Marie-Brücke schiebt, erübrigt kaum einen Gedanken an den Namenspatron. Der französische Bürgermeister war wesentlich daran beteiligt, dass Warendorf bereits 1965 mit Barentin die erste europäische Städtepartnerschaft im Kreis einging. Gerade erst getrocknet ist dagegen die Tinte unter der Freundschaftsurkunde zwischen Drensteinfurt und Ingré, die am 9. Mai unterzeichnet wurde. Sind europäische Städtepartnerschaften, die als Bausteine des europäischen Friedens gelten, ein über 50 Jahre altes Erfolgsmodell?

Eher bedingt, obwohl die rührige Partnerschaft Freckenhorst-Pavilly, deren erste Kontakte bis ins Jahr 1967 zurückreichen, zeigt, dass es gehen kann. Gerade bereitet sich das Partnerschaftskomitee darauf vor, zu Pfingsten wieder rund 60 Franzosen – alte, junge, ganze Familien - mit Sack und Pack im Ort unterzubringen.

Elf europäische Städtepartnerschaften gibt es im Kreis, mehr als die Hälfte davon deutsch-französisch. Im Zuge der Wende rückte der Osten ins Blickfeld: Drei Partnerschaften gehen nach Polen.

„Europa ist kein Selbstläufer mehr“, begründet Gaby Trampe , zuständige Fachbereichsleiterin im Beckumer Rathaus, warum der Ort weiter viel Energie in die beiden Partnerschaften zu La Celle Saint-Cloud und Grodków in Polen steckt. Eine Mitarbeiterin hat sogar einen Polnisch-Kurs in Krakau absolviert.

Ein größeres Problem ist die Altersstruktur der Trägervereine. „Wir werden gemeinsam älter“, sagt Ulrike Jäger vom Freundeskreis Warendorf-Petersfield lapidar. In Telgte drohte bereits die Auflösung, da sich kein Vorstand mehr fand. Nach vielen Gesprächen ist diese Kuh durch vier „absolute Newcomer“ noch einmal vom Eis, ist der Noch-Vorsitzende Dr. Wolfgang Nienaber erleichtert.

Die Beteiligung der Jugend steht als Schwerpunkt nicht nur im Telgter Partnerschaftsvertrag mit Polanica Zdrój, doch das ist schwierig. „Jenseits von Oder und Neiße liegt für viele Jugendliche ein großes schwarzes Loch“, beobachtete Nienaber. Andererseits bieten Reisen gen Westen lange nicht mehr den Anreiz, wie im vergangenen Jahrhundert.

Die Partnerschaft von Ba­rentin und Warendorf manifestiert sich heute in Vorträgen, einem Vorlesewettbewerb und Bürgermeisterkontakten. Ein Partnerschaftskomitee gibt es nicht. Partnerschaftsmodelle wie in Ahlen sehen ihre Aufgabe in einer „Lotsenfunktion“. Sie vermitteln auf Anfrage Kontakte zwischen Schulen, Vereinen oder Interessengruppen. Ein erfolgreicher Trend und für den Petersfielder Freundeskreis ein Schwerpunkt ist die Vermittlung von Praktikantenstellen.

„Wir müssen weg vom Ratstourismus hin zur bürgerschaftlichen Ebene“,

Am Ortseingang grüßen an einigen Orten im Kreis Hinweisschilder auf Städtepartnerschaften. Nicht nur die Schilder sind unterschiedlich gut gepflegt. Foto: Ulrike von Brevern

ist Peter Schneider vom Ahlener Trägerverein überzeugt. Für Gaby Trampe sind klar umrissene Themen ein Erfolgsfaktor. Beim anstehenden Frankreichbesuch der Feuerwehr ist sie zuversichtlich, wird es spannende Gesprächsthemen geben.

Das Partnerschaftskomitee in Freckenhorst setzt dagegen auf breite Bürgerbeteiligung. Den Kern des Erfolgsrezeptes, da sind sich Ehrenvorsitzender Dieter Mevert und die Vorsitzende Barbara Comtois einig, sind die Gastfamilien: „Wir haben noch nie jemanden im Hotel untergebracht“. Auch Wolfgang Fabian vom Drensteinfurter Trägerverein „StädteRfreundschaft“ war bei der Reise nach Ingré von der Übernachtung in Gastfamilien beeindruckt: „Das war für mich Neuland, aber alle waren total begeistert.“

Die Menschen lernten sich so schätzen, sagt Comtois. Viel Zeit zum Gespräch, gutes Essen und „schöne gemeinsame Erlebnisse“ für jede Altersgruppen, aus diesen Faktoren strickt das Komitee sein Begegnungsprogramm. „Würde der Europagedanke überall so funktionieren“, ist die Freckenhorsterin überzeugt, „hätten wir keine Europadiskussion mehr“.