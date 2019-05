Everswinkel und Beelen haben sich schon entschieden, Oelde wird wohl am Montag folgen. Die drei Kommunen haben sich dann für die Einführung der gelben Tonne ausgesprochen. „In den übrigen zehn Städten und Gemeinden im Kreis wird intensiv darüber diskutiert“, sagte Dr. Karl-Uwe Strothmann in der Alten Vikarie in Oelde-Stromberg. Dort hatten die Bürgermeister am Freitag beraten. Strothmann ist aktuell deren Sprecher. Gastgeber Karl-Friedrich Knop hatte bei den meisten Teilnehmern „eine Sympathie für die Gelbe Tonne“ ausgemacht.

„Die Änderung soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Das Ausschreibungsverfahren wird im Februar 2020 beginnen. Bis dahin müssen in allen Kommunen die Entscheidungen gefallen sein.“ Gelbe Tonne - gelber Sack – Mischsysteme als weitere Option? Überlegt worden sei in der Runde, zumindest mittelfristig eine Wertstofftonne einzuführen, berichtete Strothmann. Dieser Wunsch könne aber nicht so schnell realisiert werden. „Das duale System Deutschland (DSD) ist für den Verpackungsmüll zuständig, wir über die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) für die übrigen Wertstoffe.“ Eine Tonne in gemeinsamer Verantwortung einzuführen, sei „aktuell schwierig“. Ein AWG-Experte habe über die Zusammenhänge umfassend informiert.

Die Qualität der gelben Säcke an sich sei Anlass für die Diskussion. „Vielerorts reißen sie bei durch Wind- und Wettereinflüsse auf und erzeugen kein schönes Bild, wenn der Inhalt überall verstreut liegen bleibt.“

Andrerseits könne die Einführung einer gelben Tonne zu Platzproblemen führen – im doppelten Sinne. „Wo kann die Tonne aufgestellt werden? Und was ist, wenn die Tonne voll ist?“ – gelbe Säcke hingegen bereiteten keine Kapazitätsprobleme. Möglicherweise müsse in der Konsequenz auch über den Abfuhrrhythmus geredet werden, nannte Strothmann ein weiteres logistisches Problem.

Vertreter des Dualen Systems haben bereits durchblicken lassen, die Qualität der Gelben Säcke verbessern zu wollen. Der Hintergrund liegt auf der Hand: Die Zahl der „Fehlwürfe“ in blickdichte gelbe Tonnen ist deutlich größer als in den durchsichtigen Säcken. Und die Entsorgung des „falschen Mülls“ ist zudem teuer.