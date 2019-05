„Wir sind verpflichtet, die EU zu retten“

Wenn Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes, in diesem Fall des noch jungen Unternehmens- und Wirtschaftsverbandes Westfalen (UWW), mit einem Vertreter der Linken über Gesellschaftsutopien sprechen, scheint eine kon­troverse Diskussion programmiert. Nicht so, wenn der Vertreter Gregor Gysi heißt – ehemaliger Vorsitzender der Bundestagsfraktion „ Die Linke “ und seit 2016 Präsident der Europäischen Linken.

Nur wenige Finger hoben sich im vollbesetzen Vortragssaal der Westbeverner Firma Münstermann, nachdem der Politiker auf Einladung der UWW und der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf rund eine Stunde lang referiert hatte. Eine der Fragen lautete nahezu folgerichtig: „Warum wechseln Sie nicht die Partei, Herr Gysi?“

Frank Tischner (rechts) Vorsitzender des Unternehmens- und Wirtschaftsverbandes Westfalen und Hauptgeschäftsführer der Kreishandhandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, einen leicht verspäteten Gregor Gysi in Westbevern in Empfangs)

Gewohnt unterhaltsam und meinungsstark, aber auffällig wenig provokant formulierte der Bundestagsabgeordnete seine Thesen zum Thema „Wege in eine neue Gesellschaft – Herausforderung Europa 2050“. Mindestens steuerpolitisch segelte er dabei dicht an die Herzen des Publikums heran: „Der Mittelstand bezahlt Deutschland“, kritisierte er, „Da haben Sie mich als Partner“. Inhabergeführte Betriebe sollten aus der Erbschaftssteuer herausgenommen werden und überhaupt brauche der Mittelstand beim Wirtschaften mehr Gerechtigkeit.

Fazit eins des Referats: Die EU gehört unbedingt erhalten („Wir Alten sind verpflichtet, die EU für die Jugend zu retten!“). Fazit zwei: So wie bisher geht es mit Wirtschaft und Gesellschaft nicht weiter: „Ich nenne das demokratischen Sozialismus, Sie können es auch reformierten Kapitalismus nennen“, fasste Gysi zusammen. Effizientes Wirtschaften sowie Top-Leistungen in Forschung, Sport und Kultur – diese Seiten seien am Kapitalismus zu erhalten. „Doch Frieden sichern kann er nicht.“ - ebenso wenig wie soziale Gerechtigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit. Die soziale Spaltung deutschland-, europa und weltweit zu überwinden nannte er als Ziel.

Die Politik müsse sich ihr Primat zurückholen. Großkonzernen und –banken seien zu mächtig. Einrichtungen der Daseinsvorsorge, auch das Thema Wohnen, müssten in öffentliche Verantwortung genommen werden. Da die Wirtschaft die Grenzen überwunden habe, könnten auch Nationalstaaten gewisse Herausforderungen wie die Kontrolle europaweit agierender Konzerne nicht mehr alleine meistern. Für die EU forderte Gysi mehr Solidarität der Länder untereinander sowie mehr gemeinsame soziale, ökonomische und ökologische Standards – etwa auch einen europaweiten Mindestlohn. „Das Konstrukt der EU ist weltweit einmalig“, lobte er, „wir sind nur zu unentschlossen“..

Zum Abschluss gab Gysi dem Publikum noch ein „Wir kriegen das schon hin“ mit auf den Weg. Der Anregung zum Parteiwechsel wollte er allerdings nicht folgen.