„Der Bedarf ist vorhanden, aber nicht wirklich kalkulierbar“ – Dr. Karl-Uwe Strothmann , Sprecher der Bürgermeister des Kreises Warendorf fasst ein Problem zusammen, das grundsätzlich alle 13 Kommunen betrifft, aber in unterschiedlicher Auswirkung: Es fehlen Kindergarten- oder Betreuungsplätze. „Eltern entscheiden von zu Jahr zu Jahr anders“, berichtet Strothmann. Wahrnehmbar sei aber ein Trend, Kinder immer früher betreuen zu lassen.

In Beckum beispielsweise befindet sich ein Kindergarten in Bau, weitere sind in Planung, ebenso in Oelde - und bestimmt auch in weiteren Städten und Gemeinden.

„Aktuell ist es schwierig, geeignete Grundstücke für Standorte zu finden. Dazu sind die Baufirmen gut bis sehr gut ausgelastet“, nennt Strothmann Probleme, die beim Treffen der Bürgermeister in Oelde diskutiert worden sind. „Ein Träger wird auch noch gebraucht. Und dazu qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher.“ Durch den nicht belastbar vorhersehbaren Bedarf könnten Träger mit den Erzieherinnen und Erziehern oft nur befristete (Teilzeit-)Arbeitsverträge abschließen.

Strothmann wirbt um Verständnis, dass „Übergangslösungen notwendig sind, bis alles fertig ist“. Die Städte und Gemeinden wüssten um den Rechtsanspruch auf einen Platz für Kinder ab drei Jahren. Deshalb gebe es schon „durchaus kreative Lösungen“. Container werden aufgestellt, geschlossene Einrichtungen in Teilen wieder genutzt. „Wir überlegen, spezielle Bauwagen zu kaufen, die je nach Bedarf an unterschiedlichen Kindergärten eingesetzt werden können“, ergänzt Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister in Oelde.

Auf Nachfrage sagt ein Sprecher der Kreisverwaltung, es brauchten nicht 100 Prozent an Plätzen vorgehalten werden, wenn die U 3-Betreuungsquote über alles bei 46,02 Prozent liege. Die Zahl sei der Durchschnitt der Kommunen im Kreis – ohne Ahlen, Oelde und Beckum, die ein eigenes Jugendamt haben. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine Veränderung festgestellt, die so nicht vorhersehbar war“, ergänzt der Sprecher. Die aktuellen U 3-Betreuungszahlen: Beelen 176 Kinder/71 Plätze); Drensteinfurt 390/ 199; Ennigerloh 480/217; Everswinkel 220/144; Ostbevern 342/124; Sassenberg 339/134; Sendenhorst 353/ 194; Telgte 560/292; Wader s­loh 271/126; Warendorf 996/ 391. Die Zahlen hinter dem Strich sind gleichsam schlafender Bedarf.