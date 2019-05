Fahrrad ist aktiver Werbeträger für regen Austausch

„Selbsthilfe bewegt“ – unter diesem Motto hat das silberne Jubiläum der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Warendorf in der Alten Mühle am Vossbach in Enniger gestanden. Viele Selbsthilfe-Aktive aus dem Kreis Warendorf nahmen die Gelegenheit wahr, sich und die Selbsthilfe-Kontaktstelle, die sich in Trägerschaft des Paritätischen NRW befindet, zu feiern. Das Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle freute sich darüber, dass über 70 Gäste den Weg nach Enniger gefunden hatten.

Seit 25 Jahren bringt die Selbsthilfe-Kontaktstelle Menschen im Kreis Warendorf zusammen – Betroffene, Angehörige und auch Fachleute. Aktuell gibt es rund 110 Selbsthilfegruppen im Kreis von A wie Adipositas bis Z wie Zöliakie. Der vertrauensvolle und wertschätzende Austausch über ein gemeinsames Thema stehe dabei im Fokus. Mit der Jubiläumsfeier wurde deshalb den Menschen, die in den Selbsthilfegruppen zusammen kommen, auf ganz besondere Art „Danke“ gesagt für ihr teilweise jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, heißt es in einer Pressemitteilung.

Landrat Dr. Olaf Gericke knüpfte in seinem Grußwort an das neue Werbefahrrad der Selbsthilfe-Kontaktstelle an: „Nur wer sich bewegt und aktiv wird, kann auch Veränderungen bewirken.“ Die Selbsthilfegruppen seien wichtige Ansprechpartner für den Kreis Warendorf und eine starke Interessenvertretung. Eine Selbsthilfegruppe bringe Menschen zusammen und mache sie stärker.

Julia Stegt, Geschäftsführerin der Kreisgruppe Warendorf des Paritätischen Wohlfahrtverbands NRW, hob in ihrem Grußwort die Rolle der Selbsthilfe hervor und machte klar: „Sich in eine Selbsthilfegruppe zu begeben, ist ein echtes Zeichen von Stärke.“ Stegt erinnerte weiter an die Entwicklung der Selbsthilfe-Kontaktstelle von ihren Anfängen in Ahlen bis zum heutigen Standort in Warendorf und dankte auch den Förderern für ihre finanzielle Unterstützung.

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement wurden im Anschluss vier Selbsthilfe-Aktive mit der Ehrennadel des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Christina Kaiser, Mitglied des Ehrenrates des Paritätischen NRW, verlieh Gerda Zumbusch vom Multiple Sklerose-Kontaktkreis Warendorf, Danny Warschitzka von der Selbsthilfegruppe für Epilepsie, Hirngeschädigte, Wehrdienstbeschädigte, Arbeits-, Verkehrs- & Unfallverletzte, Beckum, und Jürgen Brackmann von der Selbsthilfegruppe für Schwerhörige Telgte und Ostbevern jeweils die silberne Ehrennadel. Heinz Rüsing von der Rheumaliga, Beckum und Ahlen, erhielt die goldene Ehrennadel.

Alle Selbsthilfegruppen, die im Jahr 2019 ebenfalls ein Jubiläum begehen, erhielten als kleines Dankeschön für ihr Engagement Blumensträuße von den Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle.

Auch das in den Wochen zuvor von den Selbsthilfegruppen gestaltete „Selbsthilfefahrrad“ klingelte beim Dankeschön-Konzert eifrig mit. Das auffällig dekorierte Fahrrad wird in Zukunft Werbung machen für die Selbsthilfe und kann von den Gruppen für deren eigene Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Erste Gruppen haben ihr Interesse bekundet.