Der Moment hätte besser nicht sein können: Zahlreiche Kinder in Begleitung sind zum 9. Tag der Kleinen Forscher gekommen, diesmal in den St. Vitus-Kindergarten nach Everswinkel. Für das, was Birgit Ossege dem Publikum berichtet, gibt es donnernden Applaus. „Zum fünften Mal ist der Kindergarten St. Vitus als Haus der kleinen Forscher anerkannt worden - das ist einmalig im Kreis Warendorf“, ruft die Mitarbeiterin des Regionalen Bildungsnetzwerks in die Runde. Klein, aber oho eben – passend zum Motto des Tages.

Bürgermeister Sebastian Seidel betont, die Arbeit im Kindergarten sei „ein guter Grundstock“ für das weitere Leben. Winfried Kaup, stellvertretender Landrat, wünscht den Kindern, dass sie das Interesse daran, etwas Neues zu entdecken nicht verlieren mögen.

Zuvor hatte KiTa-Leiterin Agathe Kerßenfischer im Atrium alle Gäste begrüßt und ein Forscherlied der Kinder angekündigt. Darin erzählen die Kinder, was ohnehin alle bestimmt schon wussten: „Hier sind die kleinen Forscher“.

Dann geht es aber endlich los: Viele Angebote sind vorbereitet. Einsäen von Sonnenblumen, Popcorn machen, Fingerabdrücke nehmen, Malen, Dinge im Spiegel betrachten oder erleben, wie der Strom funktioniert oder Insekten und Blumen mit der Lupe betrachten. Auch manch ein Elternteil hat sein Wissen wieder auffrischen können.

Als Fred Heinemann vom Mitmachmuseum Everswinkel zeigen will,

Eines der Angebote: Einsäen von Sonnenblumen Foto: erh

wie früher bei der Getreideernte mit Dreschflegeln gearbeitet worden ist, beginnt es zu regnen. Kein Problem: Kurzerhand wird die Turnhalle umfunktioniert.

Der Förderverein der KiTa hatte ein vielfältiges Kuchenbüfett zusammengetragen. Der Erlös ist auch für die Arbeit der KiTa bestimmt.

Der Aktionstag findet jeweils bundesweit statt, sagt Agathe Kerßenfischer. Sie freut sich über die Unterstützung beim Forscherfest aus anderen KiTas und von angehenden Erziehern der Fachschule für Sozialwesen am Paul-Spiegel-Kolleg in Warendorf – eben Experimentieren und Forschen auf verschiedenen Ebenen.