Der 27. Mai brachte Anspannung, aber auch große Freude für die 14 Absolventinnen der Kolping-Akademie des Kolping-Bildungswerkes in Warendorf. Sie dürfen sich nach erfolgreichem Abschluss nun „Betreuungskraft in der Alltagsbegleitung pflegebedürftiger Menschen“ nennen und können neue berufliche Wege beschreiten. Die Teilnehmerinnen aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh wurden nun in einer Feierstunde verabschiedet.

Vor etwa drei Monaten starteten sie in die Qualifizierung. Ihre unterschiedlichen Vorerfahrungen und beruflichen Qualifikationen taten der positiven Dynamik des Lehrganges jedoch keinen Abbruch, heißt es in einer Pressemitteilung. In 160 theoretischen Unterrichtsstunden und 120 Stunden Praktikum beschäftigten sie sich intensiv mit der Begleitung pflegebedürftiger Menschen, die in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt und häufig dementiell verändert sind. Mit hoher Motivation und Feingefühl, aber auch mit Humor und Herzlichkeit machten es sich die angehenden Betreuungskräfte zur Aufgabe, vorhandene oder verloren gegangene Vorlieben und Fähigkeiten der hilfebedürftigen Menschen aufzuspüren, sie zu aktivieren und ihnen ein positives Lebensgefühl zu vermitteln, heißt es weiter.

Das Feedback der Absolventinnen fiel insgesamt sehr positiv aus: die kompetente und praxisnahe Vermittlung der fachtheoretischen Lehrgangsinhalte durch das Dozententeam hätten ihnen verschiedene Perspektiven des Berufsalltags geboten. Zudem habe sich im Verlauf der Qualifizierung ihr Blick auf pflegebedürftige und ältere Menschen verändert, so die Eindrücke der Prüflinge. Die Teilnahme sei auch für manche private Pflegesituation ein Gewinn und habe sie in ihrer eigenen Persönlichkeit voran gebracht. Bestätigung in der Wahl ihrer neuen beruflichen Aufgabe erhielten sie durch die vielen Erlebnisse innerhalb der Praktika.

Lehrgangsleiterin Michaela Kohls hob bei der Zertifikatsübergabe die Bedeutung dieser Tätigkeit in der stationären wie ambulanten Altenhilfe hervor und wünschte den Absolventinnen viel Freude bei ihren zukünftigen Aufgaben.

Die Kolping-Akademie bietet ab dem 4. November eine weitere dreimonatige Qualifizierung in Teilzeit an. Eine Informationsveranstaltung findet dazu am Dienstag, 4. Juni, um 14 Uhr im Kolping-Bildungszentrum, Bahnhofstraße 26 in Warendorf statt. Informationen gibt Birgit Vormann, ✆ 0 25 41/ 8 03-4 69, e-Mail: vormann@kolping-ms.de. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen.