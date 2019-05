Arbeitslosenquote bleibt unverändert

Auch im Mai ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Warendorf gesunken. Insgesamt 7056 Menschen waren im zurückliegenden Monat ar­beitslos gemeldet, 451 weniger als im Mai 2018 und 37 weniger als im vergangenen April. Das geht aus der Monatsstatistik hervor, die die Arbeitsagentur jetzt vorgelegt hat. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresvergleich um 0,3 auf 4,5 Prozent. Die Quote blieb im Vergleich zum April unverändert.

Ein weiterer Blick in die Statistik: Nach der auffallend hohen Arbeitskräftenachfrage der vergangenen Monate meldeten die Arbeitgeber im Kreis Warendorf im Mai 455 neue offene Stellen bei der Arbeitsagentur, 276 weniger als im April und 128 weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt standen 2928 offene Stellen zur Verfügung, 193 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen ist deutlich gesunken. Sie lag im Mai bei 3,7 Prozent und damit um 0,4 Punkte unter dem Vorjahreswert. Aktuell waren 659 junge Menschen im Kreisgebiet arbeitslos, 62 weniger als im Mai 2018. Der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit ist aus Sicht von Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, ein positiver Aspekt zur Gestaltung der wirtschaftlichen Zukunft der Region: „Wir brauchen junge Arbeitskräfte im Kreis Warendorf. Sie bringen frisches Wissen in die Betriebe und tragen dazu bei, den Fachkräftebedarf zu sichern. Denn allein in den kommenden zehn bis zwölf Jahren gehen rund 20 Prozent der Arbeitnehmer in der Region in den Ruhestand“, erläutert er die Entwicklung. Allerdings gebe es auch einen Wermutstropfen: „Rund zwei Drittel der arbeitslosen Jugendlichen hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Damit erhöht sich ihr Risiko, nicht dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, deutlich“, unterstreicht der Experte. Er weist darauf hin, dass die Agentur für Arbeit mit der aktuellen Gesetzgebung mehr Möglichkeiten habe, Qualifizierungen zu fördern. „Den ersten Schritt müssen die Betroffenen aber selbst machen“, so sein Appell.

Seit Oktober vergangenen Jahres meldeten die Unternehmen im Kreis Warendorf 1580 offene Ausbildungsstellen. Damit lag das Angebot auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Bewerber ging erneut zurück. Insgesamt 1687 Jugendliche und junge Erwachsene meldeten sich bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, um sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen zu lassen. Damit standen rechnerisch 0,98 Ausbildungsstellen für jeden Bewerber zur Verfügung.

Aktuell sind 696 freie Ausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster gemeldet. Ihnen stehen 515 Bewerber gegenüber. Besonders groß sei das Angebot noch an Ausbildungsstellen in Gesundheits- und Pflegeberufen. Auch im Einzelhandel und im Handwerk haben Bewerber noch viele Chancen.