299 reine E-Autos sind im Kreis zugelassen

Wie viele Elektrofahrzeuge sind aktuell im Kreis Warendorf zugelassen? Eine Frage, die zu Spekulationen reizt. (Nicht nur) in der Diskussion um den Klimawandel oder um die Fahrverbote haben E-Autos als Fortbewegungsmittel viele Freunde gewonnen.

Bis Ende 2018 waren laut ADAC rund 200 000 E-Autos in Deutschland gemeldet. Obwohl es schon seit Juli 2017 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) einen staatliche geförderten Umweltbonus gibt, ist der Markt-Durchbruch für die Elektroautos insgesamt ausgeblieben, bilanziert der Automobilclub.

Zurück zur Eingangsfrage: 299 Fahrzeuge mit Elektroantrieb waren nach Angaben des Kreises Ende April zugelassen. Weitere 187 Fahrzeuge verfügten über einen Hybrid-Antrieb, also je nach Wahl Benzin oder Strom als „Antriebskraft“. Und vier Fahrzeug-Besitzer im Kreis wechseln je nach Bedarf von Diesel auf Strom oder umgekehrt.

Nach Angaben eines Sprechers waren am 31. Dezember) im Kreis 255 reine E-Fahrzeuge angemeldet. Zudem gab es 235 Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge – also E-Autos mit Akkus, die an Säulen geladen werden können und die zusätzlich einen Verbrennungsmotor (meistens Otto/„Benziner“) haben.

Vor drei Jahren – Jahresende 2015 waren 67 reine E-Fahrzeuge registriert. Hinzu kamen zwölf Plug-In-Hybride. „Diese Fahrzeuge scheinen also zunehmend interessanter zu werden, weil sie wie die reinen E-Autos Anspruch aufs E-Kennzeichen haben (das „E“ am Ende ist freiwillig) und es ebenfalls eine Förderung oder einen Zuschuss beim Kauf gibt“, informiert der Sprecher.

Weitere Zahlen, jeweils zum Jahresende: 2017 waren 150 reine E-Autos und 106 Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge zugelassen; ein Jahr zuvor 96 und 26 Fahrzeuge.

Dem Kreis sind 22 öffentliche Ladestellen im Kreisgebiet bekannt – Einschränkung: „Es gibt keine Meldepflicht.“ Bis Ende 2019 werde die Zahl nach vorliegenden Planungen auf etwa 40 steigen. Es gebe im Kreis „keine weißen Flecken“, also kann in jeder der 13 Kommunen Strom „getankt“ werden.

Zur Verteilung im Kreis: Zwei Hybrid/Diesel-Fahrzeuge gibt es in Beckum, jeweils eines in Ahlen und Warendorf. Die 187 „anderen“ Hybrid-Fahrzeuge verteilen sich so: Warendorf 38; Ahlen 33; Beckum 32; Telgte 15; Drensteinfurt, Ennigerloh und Oelde jeweils 12; Ostbevern und Sendenhorst je sieben; Everswinkel, Sassenberg und Wadersloh je fünf Fahrzeuge sowie vier in Beelen.

Die Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb verteilen sich im Kreis so: Ahlen 45; Beckum 41; Warendorf 40; Telgte 26; Oelde 23; Drensteinfurt 21; Wadersloh 20; Sassenberg 17; Everswinkel 16; Sendenhorst 14; Ostbevern und Ennigerloh jeweils 13; Beelen 10.