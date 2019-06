Anderen Gehörlosen Mut machen

In ihrem erlernten Beruf als Offset-Druckerin, später in einer Textil-Einzelhandelskette oder in einer Wäscherei: Bis zur Familienphase hat Tatjana Bogacuk immer gearbeitet. Sie ist von Geburt an gehörlos und Mutter von drei Kindern. Jetzt hat sie den Sprung zurück ins Berufsleben geschafft.

Mit Hilfe des Jobcenters und des Vereins für Soziale Teilhabe und Psychische Gesundheit Münster (FSP) konnte sie eine Stelle im Mövenpick Hotel Münster antreten, wo sie für die Firma Richter Premium Hotelservice als Zimmermädchen arbeitet. „Viele gehörlose Menschen trauen sich eine Berufstätigkeit nicht zu. Anderen Gehörlosen möchte ich Mut machen, den Schritt in die Arbeitswelt zu wagen“, sagt die 39-Jährige.

Ihre neue Halbtagstätigkeit gefällt ihr. „Die Arbeit im Hotel kann ich gut mit der Familie vereinbaren, auch wenn der Tag natürlich durchgetaktet ist“, erklärt sie mit schnellen Bewegungen, die eine Gebärdendolmetscherin übersetzt. Ihre drei Kinder im Alter von zwei bis 13 Jahren sorgen dafür, dass auch Zuhause viel zu tun ist. Morgens muss sie das Trio startklar machen und den Jüngsten zur Kita bringen. Dann beginnt ihre Arbeit im Mövenpick am Aasee – dem mit 224 Zimmern größten Hotel in Münster.

Viele Fragen hatte Tatjana Bogacuk an ihren ersten Arbeitstagen. Dabei hat eine Dolmetscherin geholfen. „Das hat sehr gut geklappt, Frau Bogacuk hat schnell gelernt“, berichtet Projektleiterin Nela Orahovac (Richter Premium Hotelservice). „Wir sind sehr zufrieden mit Tatjana Bogacuk“, berichtet Angelina Wendt, Personalleiterin im Mövenpick Hotel Münster.

„Die Integration von Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben ist für uns eine wichtige Aufgabe. Den Lebensunterhalt selbst zu verdienen ist die eine Seite – die andere ist, dass viele Betriebe dringend gutes und motiviertes Personal suchen“, so Dr. Ansgar Seidel, Leiter des Jobcenters. Dort hatte die erfolgreiche Vermittlung im Februar 2018 begonnen. Tatjana Bogacuk wohnte damals in Telgte. Sie erhielt ein Einzelcoaching beim FSP in Münster. Ziel war eine Beschäftigung – zum Beispiel als Reinigungskraft. Es folgte ein Praktikum bei Richter Premium Hotelservice, ihrem jetzigen Arbeitgeber. Zwei Tage lang stand dabei eine Gebärdendolmetscherin zur Verfügung – und auch danach war die Kommunikation über die Arbeitsabläufe kein Problem.

Das dreitägige Praktikum war erfolgreich, so dass Tatjana Bogacuk Mitte Juni im Rahmen einer Probebeschäftigung für drei Monate eingestellt und anschließend fest übernommen wurde.

Da sie kürzlich von Telgte nach Münster umgezogen ist, kümmerte sich das Jobcenter Münster darum, dass der Arbeitgeber einen Eingliederungszuschuss erhält. „Die Arbeitsvermittlung hört für uns ja nicht an Stadt- oder Kreisgrenzen auf“, sieht Eva-Maria Geißmann (Jobcenter Münster) diese Integration auch als Beispiel für die gute interkommunale Zusammenarbeit.