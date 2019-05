Klassische Malerei, die mit bewussten Bildstörungen ganz unklassisch daherkommt und 3D Animationstechniken und Fotomontagen – Sandra del Pilar und Myriam Thyes haben überraschend in ihrer Kunst viele Berührungspunkte.

Das Kunstmuseum präsentiert die beiden Künstlerinnen ab Samstag, 2. Juni, in seiner Ausstellungsreihe „Intermezzo“ in einer gemeinsamen Ausstellung. Obwohl sie ganz klassisch malt, sind die Motive Sandra del Pilars alles andere als klassisch inspiriert: Menschen mit bloßen Oberkörpern oder nackt, schutzlos, verletzlich oder verletzt. In ihren Bildern legt sie bis zu sieben Schichten auf dünnen Synthetikfaser übereinander und bemalt sie einzeln. Dadurch entstehen Bilder, die sich je nach Standort verändern. „Der Betrachter muss sich meine Bilder erarbeiten“, erklärt die Deutsch-Mexikanerin mit Doppelwohnsitz in Mexiko-City und Deutschland. In ihren Bildern verarbeitet sie thematisch die Gewalt, die sich nicht allein auf ihre Heimatland beschränkt, wo sie zum Alltag gehört.

Gewalt spielt auch in der Bildwelt von Myriam Thyes eine Rolle, wenn sie dokumentarische Fotos von Aufmärschen im Dritten Reich und Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg mit Wehrmachtssoldaten mit gegenstandslosen Kompositionen der schweizerischen Künstlerin Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) in Verbindung bringt und daraus neue überzeitliche Bildwirklichkeiten schafft. Die Zeichnungen, die Thyes in ihren Fotomontagen und ihren Animationen verwendet, fertigte die Schweizerin in ihrem südfranzösischen Exil in den Jahren 1940 bis 1942.

In anderen Werkserien beschäftigt sich Thyes mit Displays von Smartphones, die durch die benutzenden Hände etwas Sinnliches erhalten, oder sie verbindet Deckengemälde des italienischen Malers Andrea Pozzo (1641-1709) mit schwebenden konstruktiven Elementen Taeubers-Arps.

Eröffnet wird die erste Intermezzo-Ausstellung (bis 11. August) am Samstag, 2. Juni, um 16 Uhr. Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 14 bis 18, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.