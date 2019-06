Vor wenigen Tagen hat sich die Bundesmeisterin im jagdlichen Schießen, Kristin Sendker-Behrens , auch den Kreismeistertitel im jagdlichen Schießen geholt. Jetzt bei der Landesmeisterschaft in Buke hat die Freckenhorsterin erneut ins Schwarze getroffen und ihrer Titelsammlung einen weiteren, und zwar den der Landesmeisterin zugefügt.

Ihr Triumph resultierte aus den 327 Punkten, die sie von 350 möglichen Zählern erreicht hatte. Nur einen Punkt hinter ihr landete Michaela Schulze Eckel (ebenfalls Kreisjägerschaft KJS Warendorf) auf dem zweiten Platz. Den Vizemeistertitel in der Mannschaftswertung holte sich das Damenteam der KJS Warendorf in der Besetzung Kristin Sendker Behrens, Anne-Kristin Oertel, Stefanie Kröger und Jasmin Rühl. Weitere Podiumsplätze sicherten sich Vertreter der KJS Warendorf

Kristin Sendker-Behrens Foto: KSJ Warendorf

in der Seniorenklasse. Dort holten sich Burkhard Habel, Bernhard Schulze Eckel, Herbert Winkelströter und Adolf Maikowski in der Mannschaftswertung den Landesmeistertitel. Herbert Winkelströter wurde in der Seniorenklasse Vizelandesmeister. Zudem wurde er als zweitbester Flintenschütze auf der Landesmeisterschaft geehrt.