Beim Azubi-Speed-Dating am Donnerstag, 6. Juni, im IHK-Bildungszentrum in Münster (Sentmaringer Weg 61) suchen 120 Unternehmen Bewerber für fast 700 freie Ausbildungsplätze. Dazu erwartet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord- Westfalen 1000 Schüler aus dem Münsterland. Auch vier Unternehmen aus dem Kreis Warendorf nehmen teil: Autohaus Siemon, Warendorf; hygi.de Telgte; Takko Holding Gruppe Telgte und Tunstall GmbH (Telgte).

Der Gong für die erste Runde ertönt um 9 Uhr. Um 14 Uhr endet das Azubi-Speed-Dating.

Die Spielregeln sind einfach: Zehn Minuten haben die Jugendlichen Zeit, sich bei den Firmen als künftige Auszubildende ins Gespräch zu bringen – und umgekehrt. „Der persönliche Kontakt ist das Wichtigste im Bewerbungsverfahren“, sagt Carsten Taudt , Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung. „Im Gespräch können die Bewerber Interesse am Betrieb und Begeisterung für den Beruf zeigen und so ihre Chancen erhöhen, gerade wenn die Zeugnisnoten weniger gut sind“, so Taudt.

Im Angebot sind Ausbildungsstellen sowohl für 2020 als auch noch für 2019, viele davon sind mit einem dualen Studium verbunden. „Wer auf den letzten Drücker einen Ausbildungsplatz sucht, hat also genauso Erfolgschancen wie jemand, der die Grundlagen für die Ausbildung oder das duale Studium im nächsten Jahr legen will“, erläutert Taudt.

Auch für noch unentschlossene Jugendliche lohne sich der Weg ins IHK-Bildungszentrum. Denn in der „Bewerbungs-Lounge“ können sie sich von Mitarbeitern der IHK, der Agentur für Arbeit sowie der Handwerkskammer beraten lassen. Sie können auch ihre Bewerbungsmappe prüfen und optimieren sowie ihren Style vor dem Gespräch von Experten checken lassen.

Informationen und Anmeldung für Jugendliche, junge Erwachsene oder Lehrkräfte: Melanie Vennemann, ✆ 0251 / 707-304, E-Mail vennemann@ihk-nw.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.