Fahrradfahren und das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr – anlässlich des landesweiten Aktionstag zum „Tag des Fahrrads“ hat die Polizei im Kreis Warendorf ihre Bilanz vorgelegt: 273 überprüfte Verkehrsteilnehmer, rund 300 Teilnehmer bei Präventionsveranstaltungen und 88 festgestellte Verstöße.

Neben 221 Fahrradfahrern inklusive Pedelecs kontrollierten Einsatzkräfte auch 15 Kraftfahrzeugführer, heißt es in einem Bericht. Neun Handyverstöße stellte die Polizei fest, 29 Mal die falsche Straßenbenutzung und drei Vorfahrtsverletzungen. In zwei Fällen schritten Polizisten wegen Überfahren des Rotlichts durch einen Radfahrer sowie einen Kraftfahrzeugführer ein.

Darüber hinaus wurden 45 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung erfasst. Gegen einen Mofafahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund von technischen Veränderungen fuhr das Mofa schneller als erlaubt.

Am Vormittag waren Kräfte der Verkehrsunfallprävention in Sassenberg unterwegs. Dort lautete das Motto „Seite wechseln“.

Am Nachmittag ging es weiter zum „Telgter Ei“, wo die Polizei zahlreiche Bürgergespräche rund um das Fahrrad führte und den ein oder anderen aufgrund seines Fehlverhaltens ermahnte. Außerdem gab es zwei Elternabende und praktische Einheiten an Grundschulen zur Radfahrausbildung.

Nicht ganz so gewöhnlich war die Aktion in der Warendorfer Fußgängerzone, wo Schrittgeschwindigkeit gilt und es immer wieder zu Beinahe-Unfällen zwischen dem Rad- und Fußgängerverkehr kommt. „Etwas Schnellere erhielten nach der Geschwindigkeitsmessung ein Gespräch, viel zu Schnelle mussten jedoch ein Verwarngeld zahlen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Mit dem Aktionstag will die Polizei das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr schärfen. Im vergangenen Jahr seien an über 50 Prozent aller innerörtlichen Verkehrsunfälle Fahrradfahrer beteiligt gewesen.