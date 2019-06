„Wir gehen mit dem Konzept neue Wege“

„Wir gehen bei den Förderschulen neue Wege“. Dazu investiere der Kreis kurzfristig rund 1,1 Millionen Euro. Landrat Dr. Olaf Gericke freut sich, dass das Konzept „die volle Unterstützung der Bezirksregierung hat“.

Die Eckdaten: Das Förderschulangebot Sprache wird auf den Südkreis ausgedehnt, das Angebot mit dem Schwerpunkt Lernen künftig auch im Nordkreis vorgehalten. Der Kreis werde Träger der Förderschulen sein, was die Steuerung der Schule sehr viel einfacher mache.

Schuldezernentin Brigitte Klausmeier erläutert das Prinzip „der kurzen Wege“. Die Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf wird zum Schuljahr 2019/20 um den Förderschwerpunkt Lernen erweitert und erhält zudem einen neuen Teilstandort in Beckum. „Die auslaufende Overbergschule in Beckum wird um den Schwerpunkt Sprache erweitert.“ Der Kreis beabsichtige, die Paul-Gerhardt-Schule auf der gegenüberliegenden Straßenseite „zu kaufen und dort die Förderschule unterzubringen“, sagt Kreisdirektor Dr. Stefan Funke . Dazu habe der Stadtrat in Beckum am Dienstag den Beschluss gefasst, zwei Grundschulen zusammenzulegen, ergänzt der Landrat. Der Kreis nutze zunächst die Overbergschule. Nach Abschluss der notwendigen Sanierungsarbeiten soll spätestens Anfang 2021 der Umzug erfolgen.

Er erinnert daran, dass die alte Landesregierung Förderschulen komplett habe aufgeben wollen zugunsten von falscher Inklusion. Es gebe Kinder, die speziell gefördert werden müssten. „Wir wollen Inklusion – aber Wahlfreiheit für die Eltern und bestmögliche Förderung für die Kinder“. Das sei auch der Wunsch vieler Eltern. Die Erkenntnis sei eindeutig: „Wir brauchen Förderschulen.“

Brigitte Klausmeier geht von 170 Schülern in Beckum und 150 in Warendorf aus. „Diese belastbaren Zahlen sichern den Bestand der Schulen auf Jahre“.

Das schulische Angebot mit den Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (ESE) soll es künftig in Ahlen und Warendorf geben. Dazu würden schulische Lernorte mit einem intensivpädagogischen Angebot eingerichtet, da dort jeweils Schüler mit besonders ausgeprägtem umfassenden Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung unterrichtet würden. Neben dem Regenbogenschulhaus in Ahlen soll ein weiterer ESE-Standort am Berufskolleg in Warendorf gebaut werden. „Und wir bieten die Möglichkeit, dass Kinder zeitweise Förderschulen besuchen können, um später dann zur Regelschule zurückzukehren“, hebt Brigitte Klausmeier hervor.

Insgesamt beziffert Stefan Funke die Kosten einschließlich ESE-Neubau auf rund 3,5 Millionen Euro. Derzeit werde nach Fördermöglichkeiten gesucht. Zudem warte der Kreis auf Geld aus dem Digitalisierungspaket für Schulen, das Bund und Länder auf den Weg gebracht hätten. Die Kommunen des Kreises hätten den Kreis beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, das letztlich über das Umlageverfahren finanziert werden solle.

Zur Umsetzung wird auch mehr Personal benötigt – Lehrer, Sonderpädagogen, Schulpsychologen. Brigitte Klausmeier ist zuversichtlich: „Die Startaufstellung an Personal steht. Mit weiteren Stellenbesetzungen ist im Herbst zu rechnen.“ Die Zusicherung habe sie von der zuständigen Schulverwaltung bekommen, auch, weil die Bezirksregierung das neue Konzept mittrage.

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport eröffnet am Donnerstag, 13. Juni, die Beratung des Konzepts in den politischen Gremien des Kreises.