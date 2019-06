Die umfangreiche Sammlung des Warendorfer Fotografen Alfred Kaup (1932 - 2009) ist jetzt dem Kreisarchiv Warendorf übergeben worden. „Es handelt sich dabei um eine einzigartige Sammlung von großem Interesse. Ich freue mich, dass wir die Fotos nun als lebendige und aussagekräftige Quellen der lokalen Geschichte im Kreisarchiv zur Verfügung haben“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke. Er bedankte sich bei Margit Kaup für ihre „gute Entscheidung“, den fotografischen Nachlass ihres Mannes „für die Nachwelt dauerhaft zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“.

Alfred Kaup betrieb gemeinsam mit seiner Frau Margit ein Fotostudio an der Wandstraße in Warendorf, das heute von seiner Tochter Monika Kaup-Büscher geführt wird. Er hielt seit den 1950er-Jahren Ereignisse und Motive im Kreis fotografisch fest, nicht zuletzt die Hengstparaden und die Mariä-Himmelfahrts-Prozessionen in Warendorf. In seinem mehrere tausend Fotonegative umfassenden Nachlass finden sich daneben auch Porträt- und Landschaftsaufnahmen.

„Alfred Kaup hat ein halbes Jahrhundert vor der Linse gehabt. Seine Bilder auch nachfolgenden Generationen zeigen zu können, ist eine große Bereicherung für das Kreisarchiv“, sagte die zuständige Dezernentin Petra Schreier. Das Team des Kreisarchivs unter der Leitung von Dr. Knut Lange­wand wird den Neuzugang sichten und in den Archivbestand einarbeiten, damit voraussichtlich ab 2020 für die Archivnutzer leicht zugänglich wird.

Anfragen zum Fotonachlass Alfred Kaup nimmt das Kreisarchiv unter ✆ 0 25 81/ 10 41 oder per Mail an kreisarchiv@kreis-warendorf.de entgegen.