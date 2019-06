Einbinden in gewohnte Lebenswelt

Gerade in ländlichen Gebieten ist es nicht immer einfach, im Alter gut versorgt zu leben, wenn es in den eigenen vier Wänden nicht mehr klappt. Deshalb ist die Eröffnung der ersten Seniorenwohngemeinschaft „Am Bauenrott“ in Beelen – initiiert durch ein ortsansässiges Investorenehepaar - ein wichtiger Schritt für die 6300 Einwohner der kleinsten Gemeinde im Kreis Warendorf. Zwölf Mieterinnen und Mieter mit Unterstützungsbedarf finden dort ein altersgerechtes, komfortables und familienähnliches Zuhause.

Bürgermeisterin Elisabeth Kammann eröffnete jetzt gemeinsam mit Kai Eickelpasch und Markus Liesmann, Geschäftsführer der Cathamed Pflegedienst und Service GmbH, und dem Investoren-Ehepaar Otto und Petra Aman nach gut einjähriger Bauzeit diese innovative Wohnform.

Neben Sassenberg, Münster, Steinfurt und Greven ist dies bereits die fünfte Seniorenwohngemeinschaft, die der 1996 gegründete private ambulante Pflegedienst nach eigenen Angaben begleitet.

„Die Nachfrage nach einem WG-Platz übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. Senioren-WGs sind eine Alternative, wenn Menschen nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben können, aber ein Umzug in eine vollstationäre Einrichtung nicht in Frage kommt“, erläuterte Eikelpasch. In einer WG halten die Mieterinnen und Mieter

Das Haus fügt sich nahtlos in die Umgebung des Ortes ein.

gemeinsam mit ihren Angehörigen oder Betreuern alle Fäden in der Hand – mit allen Rechten und Pflichten. Der Pflegedienst ist lediglich Gast im Haus.“

556 Quadratmeter stehen der Seniorenwohngemeinschaft auf zwei Etagen zur Verfügung – neben zwölf barrierefrei und zum Teil für Rollstuhlfahrer geeigneten Zimmern mit Bad, die mit den eigenen Möbeln individuell eingerichtet werden. Dazu gibt es Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung, etwa eine Küche..Energetisch versorgt wird das Haus durch ein Blockheizkraftwerk.

Ziel einer ambulant begleiteten Seniorenwohngemeinschaft sei, den Mietern so lange wie möglich in kleinen und flexiblen Versorgungsmodellen leben können, die in die gewohnte Lebenswelt eingebunden sind.

„Vor einigen Jahren haben wir in Beelen eine Bedarfserhebung 50plus vorgenommen. Genau das Wohnungsangebot, das die WG jetzt möglich macht, gehörte dabei zu den gewünschten Konzeptionen“, begrüßt Bürgermeisterin Elisabeth Kammann die neue Wohnform. „Ich bin mir sicher, dass wir von dieser Art der Lebensmöglichkeiten viel mehr in Beelen brauchen könnten.

Die Eheleute Petra und Otto Aman begründeten ihr finanzielles Engagement so: „Seit 25 Jahren bin ich als Estrichlegemeister beruflich in Pflegeeinrichtungen unterwegs. Ich weiß, wie hoch in unserer Gegend der Bedarf gerade an alternativen Wohnformen für ältere Menschen ist, die eigentlich noch gut zurecht sind“.