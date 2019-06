Die Ministerin war zu Gast bei der Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung (ASA), die ihren Sitz im Entsorgungszentrum in Ennigerloh hat.

Neben dem Austausch über Fachthemen in der Kreislaufwirtschaft nutze Thomas Grundmann , ASA-Vorstand und AWG-Geschäftsführer, die Gelegenheit, das Projekt mit den auffälligen, grasgrünen Mehrwegbechern vorzustellen. Diese „Kaffee to Go“-Becher soll es künftig in allen Kommunen beider Kreise geben, erläuterte er. Ob ein Kaffeeausschank zur Ausgabestelle der Becher wird, entscheide er selbst. Das Konzept spreche aber dafür: „Dann kann der Kunde zum Beilspiel in Gütersloh einen Becher holen und in Sendenhorst wieder abgeben“, erläuterte Grundmann.

Die gute Zusammenarbeit der Kreise Gütersloh und Warendorf hob Warendorfs Landrat Dr. Olaf Gericke hervor: „Wir kooperieren in der Abfallwirtschaft seit Jahrzehnten - der enge Draht zueinander führt auch zu so schönen Aktionen wie der Mehrwegbecherkampagne.“ Beide Kreise haben sich zudemder Kampagne #WIRFUERBIO angeschlossen, die dafür wirbt, kein Plastik in die Biotonne zu werfen.