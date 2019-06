Wie berichtet soll es künftig eine Förderschule für Sprache und Lernen geben mit je einem Schulstandort in Warendorf und Beckum. Hinzu kommen zwei sogenannte Lernorte mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung in Ahlen und Warendorf.

Zur Umsetzung des Konzeptes, soll nun in einem ersten Schritt das Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule in Beckum für unter drei Millionen Euro erworben und umgebaut werden. Für den Lernort Warendorf bat die Verwaltung um die Genehmigung zu ersten Planungen für einen Neubau neben dem Paul-Spiegel-Berufskolleg. Hinzu kommen Personalkosten. „Was wir wollen, müssen wir auch bezahlen“, begründete CDU-Mann Rolf Möllmann die unumschränkte Zustimmung seiner Fraktion im Finanzausschuss. Allerdings fiel die auch vergleichsweise leicht, da die Baumaßnahmen aus Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ gegenfinanziert sind.

Im Schulausschuss stand insbesondere das ganz neue Konzept der Lernorte im Fokus des Interesses. Sie sollen jeweils bis zu 20 besonders schwer betroffene Heranwachsende für eine begrenzte Zeit aufnehmen und intensiv sonderpädagogisch betreuen. Den bei verschiedenen Ausschussmitgliedern aufblitzenden Befürchtungen, damit werde beim Thema Inklusion und Gemeinsamen Lernen zurückgerudert, hielten Schuldezernentin Brigitte Klausmeier und die zuständige Schulamtsdirektorin Jutta Bramberg die grundsätzliche Konzeption des Lernortes als „Schule ohne Schüler“ entgegen. Die Rückkehr an die Stammschule sei darin fest verankert. Der Lernort könne nicht als Schule gewählt werden. Vielmehr werde der Zugang in einem Clearing-Prozess durch ein mobiles, multiprofessionelles Team in die Wege geleitet, das der Kreis gerade neu installiert. Es soll allen Schulen im Kreis bei der Inklusion mit Beratungsleistungen zur Verfügung stehen. Es gebe allerdings auch besonders schwer von sozial-emotionalen Problemen Betroffene, „die mit dem gemeinsamen Lernen nicht zurechtkommen“, gestand Bramberg zu.

Der Lernort Ahlen ist von der Bezirksregierung genehmigt. Für den zweiten Standort in Warendorf ist nach erfolgreichem Start in Ahlen ein zweiter Antrag nötig, berichtete Amtsleiter Ronald Fernkorn.