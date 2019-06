Für Ausstellungsmacher Stephan Us und Christiane Busmann hat die Zukunft längst begonnen. „Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Künstlicher Intelligenz (KI) und mit den Auswirkungen auf die Kommunikation“, führt die Geschäftsführerin des Bürgerzentrums aus. KIs spielten am ersten Festivaltag zwar noch keine Rolle, aber die virtuelle Realität. In die tauchten die Besucher des Festivalzentrums mit Hilfe der selbst programmierten VR-Brille (Virtual Reality) ein. Nachmittags hatten Masken tragende Büz-Akteure in der Ahlener Innenstadt Aufsehen erregt, weil die Masken Computer generierte menschliche Gesichter zeigten, die etwas zu perfekt aussahen.

Die jungen Teilnehmer der Friday for Future-Demonstration erhielten am Freitagmorgen künstlerischen Beistand. Das Hamburger Künstler-Duo Jan Philip Schreibe und Swaantje Güntzel unterstützte ihren Protest gegen die Tatenlosigkeit der Politik bei der Klimakatastrophe mit ihrer Aktion „Grünkohl statt Braunkohle“, bestehend aus einem beleuchteten Schild mit dem Schriftzug und einer mobilen Solaranlage.

Am heutigen Samstag wird auf „etage 2“ im Büz eine Kofferausstellung zum Thema Zukunftsreise eröffnet (15 Uhr). Neben einem Vortrag über Zukunftsmusik von Till Kniola am Montag, 17. Juni (20 Uhr), wird am Mittwoch, 19. Juni, in einer Preview das Projekt „Apokalypse Münsterland“ vorgestellt. Zum Thema KI spricht am Donnerstag, 20 Juni, die Wissenschaftsjournalistin, Dr. Manuela Lenzen.