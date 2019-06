Schule soll Lebenspraxis vermitteln

„Der Ort ist gut gewählt – denn in der Stadt und speziell hier im JUK-Haus schreiben wir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen groß“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger , der die Teilnehmer aus dem ganzen Kreis ermunterte, sich mit ihren Ideen einzubringen.

Die Veranstaltung erwies sich nach über vier Stunden als wahre Ideenschmiede für die Zukunft. Mehr als 100 Schüler aus allen Orten des Kreises sprachen ihre Themen an. Nach der Eröffnung in großer Runde ging es in Themenräumen um die vier Schwerpunkte von WAF 2030plus: Bildung & Wissenschaft. Wirtschaft & Arbeit, Familienfreundlichkeit & Lebensqualität sowie Klimaschutz & Umwelt. Viele Jugendliche zeigten sich gut informiert und gingen differenziert an die Themen heran.

Die Ergebnisse zu jedem der vier Schwerpunkte wurden auf Stellwänden zusammengefasst. Die Jüngeren (5. bis 7. Klasse) erstellten gemeinsam einen Zukunftsbaum. Der trug am Ende viele Blätter, die Hinweise drauf gaben, was sich die Kinder wünschen und was ihnen gut gefällt.

Ein großes Thema war die Digitalisierung. Einerseits müssten an vielen Schulen die Ausstattung besser und die Anschlüsse schneller werden, andererseits müssten alle Lehrer qualifiziert werden, um den Nutzen neuer Medien zu vermitteln.

„Für den tollen Einsatz und die guten Anregungen danke ich euch." Brigitte Klausmeier

Häufig ging es auch um Mobilität, die nach den Vorstellungen der Jugendlichen nicht nur möglichst klimaneutral sein solle, sondern auch mehr Flexibilität und bessere Verbindungen nicht nur in die Zentren ermöglichen solle.

Für Ausbildung und Studium wünschten sich die Jugendlichen mehr Transparenz über bestehende Angebote – so müsse die Berufsberatung in den Schulen konkreter werden. Zudem solle die Schule lebenspraktische Dinge wie Kochen oder Versicherungs- und Steuerfragen vermitteln.

Die Ergebnisse der Konferenz werden in Kürze ausführlich online dokumentiert. „Für den tollen Einsatz und die guten Anregungen danke ich euch“, sagte Jugenddezernentin Brigitte Klausmeier, die die Ergebnisse zusammengefasst hatte. Klar wurde bei der Konferenz auch, dass sich die meisten Jugendlichen mit ihrer Heimat identifizieren und gerne in ihrer Stadt oder Gemeinde sowie im Kreis Warendorf leben – und auch nach einem Studium „woanders“ gerne wieder zurückkehren möchten.