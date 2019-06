Spaß am Streit finden

Die Kritik der JU-Kreisvorsitzenden kam an. Langweilige Parteitage, auf denen Delegierte vorbereitete Beschlüsse abnicken, begeistern niemanden. Dass die Junge Union parteiintern deutlich mehr debattieren will, ist der richtige Weg. Politik lebt vom Spaß am Streit. Um einen Generationswechsel in der CDU einzuleiten, reicht es aber nicht, wenn ein einziges neues Gesicht im Kreisvorstand mitmischt. Die Partei sollte die Jüngeren generell mehr in die Verantwortung lassen und Ämter zeitlich begrenzen.

Von Beate, Kopmann