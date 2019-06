Die Zahlen, die Beier vorstellte, waren ernüchternd: Von den 1326 Menschen im erwerbsfähigen Alter, die staatliche Transferleistungen beziehen, haben 23,9 Prozent keine oder maximal sechs Jahre die Schule besucht, 25 Prozent haben einen Schulabschluss und 9,3 Prozent ein Studium absolviert. 41,1 Prozent sind Analphabeten. Entsprechend groß ist mit 47,7 Prozent der Anteil derjenigen, die nach Abschluss eines Sprachkurses nur über geringe Kenntnisse verfügen (A0). Auch bei A1 und A2 sind die Quoten mit 13,9 und 14,9 Prozent noch vergleichsweise hoch. Die verbleibenden 23,5 Prozent verteilen sich auf B1 (18), B2 (2,5), C1 (0,8) und C2 (0,2).

Ein optimal verlaufender Integrationsprozess, prognostizierte Beier, würde viereinhalb bis fünf Jahre in Anspruch nehmen. Es würde aber die Erkenntnisse übers Lernen auf den Kopf stellen, wenn Menschen mit höchstens sechs Jahren Schulbildung optimal über Lernvoraussetzungen verfügten, meinte Astrid Birkhahn (CDU). Weil Lernerfolge ausblieben, zeigten nicht wenige Anzeichen von Schulmüdigkeit, sagte Beier. Als weiteres Erschwernis erweise sich, dass viele der Geflüchteten möglichst schnell Geld verdienen wollten, um Schulden bei ihren Schleppern abzubezahlen oder ihre noch in Lagern lebenden Familien zu unterstützen, und dafür Helferjobs einer qualifizierten Ausbildung, wie sie das Jobcenter vorschlage, vorzögen. Daraus hat das Kompetenzzentrum, das seine Aufgaben an die Regionalteams abgegeben hat, neue Anforderungsprofile entwickelt. Statt den allegemein Spracherwerb zu fördern, forciere man bei bestimmten Zielgruppen mit geringer Lernbereitschaft die Vermittlung einer tätigkeitsbezogenen Sprache. „Im Handwerk liegt dabei ein besonderes Potenzial“, meinte Beier. Und zudem habe man einen Vorkurs zur Ausbildung von Berufskraftfahrern gestartet; von den 24 Teilnehmern hätten 22 die erste Prüfung bestanden. Solche Erfolge machten Mut.