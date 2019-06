Amtsinhaber Karl-Friedrich Knop (FWG) will sich nicht erneut zur Wahl stellen. Rodeheger machte eine Ausbildung bei der Stadt Warendorf im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst. Mehrere Jahre arbeitete sie bei der Stadtverwaltung Ennigerloh. Danach war sie Erste Gemeinderätin in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück). Im Jahr 2012 kehrte Rodeheger in den Kreis Warendorf zurück und war bis 2014 Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin in Ahlen.