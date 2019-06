Evangeliar in der Wunderkammer

Oberstes Ziel des Umbaus ist, das 1000 Jahre alte Evangeliar als größte Kostbarkeit zu präsentieren. „Es handelt sich beim Evangeliar um ein Kulturgut, das unter das Kulturschutzgesetz fällt“, erklärte Dr. Olaf Gericke , „und somit Deutschland nicht mehr verlassen darf.“ Für die adäquate Präsentation sollen Wände im Nordflügel eingerissen und eine Decke entfernt werden, um das kunstvoll gestaltete Evangelienbuch wie in einer Wunderkammer multimedial zu inszenieren. Hell strahlt in dem dunkel gehaltenen sakral wirkenden Innenraum nur das Evangeliar; die dunklen, von hinten beleuchteten Wände zieren Zitate aus dem Buch. Damit entfallen sämtliche Räume im Altbau, die bislang für Wechselausstellungen zur Verfügung standen. Für die wird das Obergeschoss des Neubaus geräumt, wo bislang die moderne Kunstsammlung und das Arbeitszimmer des westfälischen Mundartdichters Augustin Wibbelt untergebracht sind.

„ Es handelt sich beim Evangeliar um ein Kulturgut, das unter das Kulturschutzgesetz fällt. Es handelt sich beim Evangeliar um ein Kulturgut, das unter das Kulturschutzgesetz fällt. “ Dr. Olaf Gericke

Die äußere Umgestaltung ist nicht weniger gravierend. Zwar bleibt der Treppenaufgang mit dem prächtigen barocken Eingangsportal erhalten, aber es wird nur noch bei besonderen Gelegenheiten geöffnet. Um den Eingang barrierefrei zu gestalten, wird er auf die Nordseite des Gebäudes verlegt. Im neuen Eingangsbereich werden Info-Theke, Garderobe, Toiletten und Schließfächer realisiert; auch die Museumspädagogik erhält einen eigenen Raum.

Die Animation zeigt, wie Architekt Christian Oberteicher das Liesborner Evangeliar im Nordflügel des Museums inszenieren will: mit sakraler Anmutung, ohne einen Kirchenraum zu schaffen. Foto: „DBCO GmbH“

Veranschlagt sind für den Umbau knapp zwei Millionen Euro. Den Löwenanteil in Höhe von einer Million Euro will der LWL beisteuern. Mit einem bereits von der Sparkasse Münsterland Ost zugesagten Zuschuss von 500 000 Euro und jeweils 100 000 Euro von der Gemeinde Wadersloh und der Sparkasse Beckum-Wadersloh bleibt für den Kreis lediglich eine Viertelmillion Euro zu finanzieren.

In einem weiteren Bauabschnitt soll die Kreuzsammlung in das erste Obergeschoss verlegt, die Abteigeschichte in die Dauerausstellung integriert und ein Café im Südflügel eingerichtet werden. Baubeginn soll möglichst unmittelbar nach den Sommerferien sein. Der gemeinsam mit dem Bauausschuss tagende Schul- und Kulturausschuss gab dafür grünes Licht.