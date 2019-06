Als Headliner wird in diesem Jahr die weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Soulfamily auftreten. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. „Es ist sicher nicht leicht jemandem das Phänomen Soulfamily zu erklären. Diese Band muss man einfach live erleben.

Mr. Big Fat Mad Moose & The Soulfamily ist eine der dienstältesten Soulbands Deutschlands, mit einer fast schon missionarischen Ausdauer und bald 600 Konzerten, die so manchen Topstar in den Schatten stellt. Unzählige Tourneen und sechs erfolgreichen CDs später ist die Soulfamily eine der besten Livebands Deutschlands.

Vorbands sind in diesem Jahr: Heinrich-Band und „Die Freckenrocker“. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Vorverkaufsstellen: Hof Lohmann – Hofladen & Café; alle Zweigstellen der Freckenhorster Werkstätten; „Der Laden“ in Freckenhorst; Radstation Warendorf und Geschäftsstelle des Caritasverbandes:

Der Eintritt kostet im Vorverkauf sieben Euro und an der Abendkasse zehn Euro.