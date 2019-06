Die Stadt Ennigerloh allerdings hat sich gerade erst dagegen ausgesprochen – CDU , FWG und FDP im Ennigerloher Rat bewerten die Ausrufung eines Klimanotstands als „reine Symbolpolitik“.

Die Aktion fordert von den Kommunen eine klare Ausrichtung der Rats-Entscheidungen an den Klimazielen von Paris – eine Art Selbstverpflichtung. „Die Aktion #Klimanotstand ist ein lauter Weckruf an die Politiker in den kommunalen Parlamenten“, erklärt Mit-Initiator Jürgen Blümer aus Drensteinfurt.

„ Die Aktion ist ein lauter Weckruf an die Politiker in den kommunalen Parlamenten. Die Aktion ist ein lauter Weckruf an die Politiker in den kommunalen Parlamenten. “ Jürgen Blümer

Dass es sich beim „Klimanotstand“ um reine Symbolpolitik handele, will Blümer so nicht stehen lassen. Andere Kommunen machten vor, dass die Umsetzung sehr konkret sein kann, so Blümer. Die Stadt Konstanz etwa plane, Photovoltaikanlagen für jedes Haus verpflichtend zu machen.

Blümer sieht zwei weitere Ansatzpunkte für die Kommunen: die klimaneutrale Stadtverwaltung und strengere energetische Vorschriften im Bausektor. Beim Passivhaus-Standard etwa sei der Energieverbrauch besonders niedrig. Dies werde durch wirksame Dämmung von Außenwänden, Bodenplatte und Dach erreicht, sowie durch bestmögliche Verglasungen zur passiven Nutzung der Sonnenenergie und moderne Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung.

„Uns ist wichtig, dass die Menschen die Forderung nach wirksamen Klimaschutz an ihrem Heimatort in das Kommunalparlament einbringen“, unterstreicht Blümer. Noch hofft er, dass am Ende möglichst viele Kommunen im Kreis mitmachen.