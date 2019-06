Das Unternehmen wurde am Freitag von Ranga Yogeshwar , Mentor des Wettbewerbs, sowie dem wissenschaftlichen Leiter des Vergleichs, Prof. Dr. Nikolaus Franke , und compamedia in der Frankfurter Jahrhunderthalle ausgezeichnet.

Top 100 bewertet das Innovationsmanagement mittelständischer Unternehmen und die daraus resultierenden Innovationserfolge. Die Aumann AG mit 1315 Mitarbeitern in Deutschland überzeugte besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“. Die Kunden aus der Automobilindustrie setzen auf das TOP 100-Unternehmen, wenn es um innovative Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität geht.

Die Aumann AG ist an vier Standorten in Deutschland – der Hauptsitz ist in Beelen – und an zwei weiteren Standorten in China und den USA tätig. Jede Gesellschaft arbeitet dabei dezentral und befasst sich in eigenen Entwicklungsabteilungen mit jeweils einem Schwerpunkt.

Damit gute Ideen synergiefördernd wirken können, werden alle Entwicklungen dem Vorstand in Beelen vorgelegt. Im Fokus stehen dabei automatisierte Produktionslösungen und komplexe Prozessabläufe für die Großserienherstellung hocheffizienter Elektromotoren ebenso wie Energiespeicherlösungen für Fahrzeuge.

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP-100-Siegel. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).