Rund 13 Prozent der Kreisfläche sind bewaldet. Doch die Stürme der vergangenen Jahre, der Dürresommer 2018 und schließlich der Borkenkäfer haben dem Wald mächtig zugesetzt. Insbesondere Fichten sind betroffen. „Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Die Land- und Forstwirtschaft ist sein erstes Opfer. Ich teile die Sorgen der Waldbauern“, so Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Sie war der Einladung des Waldbauernverbandes im Kreis Warendorf, gefolgt und sprach auf Gut Brückhausen über Möglichkeiten und Probleme der Waldbewirtschaftung.

8,7 Millionen Euro stehen den Waldbauern zur forstlichen Förderung zur Verfügung. Insgesamt liegen dem Ministerium bereits Anträge über 1 Million Euro vor. Die Ministerin ist überzeugt, dass mit der Entwicklung standortgerechter Mischwälder – auch und vor allem mit Laubbäumen – das Risiko von Waldschäden künftig verringert werden kann.

Derzeit sind die Waldbauern händeringend damit beschäftigt, das Borkenkäferholz aus dem Wald zu schaffen und zu halbwegs passablen Preisen zu vermarkten. Das gelingt kaum. Die Versuchung sei groß, das Holz einfach liegen zu lassen, statt Geld in den Abtransport zu investieren. „Ein stillgelegter Wald hat eine CO-Bilanz von Null. Das will keiner“, so Vorsitzender Franz Freiherr von Twickel.

Als Antwort auf den Klimawandel und zur weiteren Entwicklung der Wälder hatte das Ministerium das Klimakonzept aufgestellt. „Wenn wir das Waldkonzept fortschreiben wollen, müssen Industrie, Handel und Gewerbe sagen, welches Holz sie künftig als Rohstoff wollen“, so der stellvertretende Vorsitzende der Waldbauern, Robert Overesch. Dazu verwies die Ministerin auf Initiativen des Bauministeriums, das Bauen mit Holz voranzutreiben.

Den Waldbauern bereitet zusätzlich das Ende der Holzvermarktung durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW und die Umstellung von der indirekten auf die direkte Förderung der Beförsterungsleistungen Sorge: „Diese Umstellung ist zu bürokratisch“, kritisierte Robert Overesch.

Zudem gelte es, die Verwendung von Holz als Ersatzmaterial, insbesondere für Kunststoffe, voranzutreiben. Hier müsse die NRW-Landesregierung Forschung und Entwicklung stärker unterstützen. „Das hilft der Ökologie und den Waldbauern“, so Freiherr von Twickel. Die Ministerin bot den Waldbauern an: „Schicken Sie uns Ihre Vorstellungen so konkret wie möglich. Ich sichere Ihnen zu, Ihre Anregungen zeitnah zu prüfen“.