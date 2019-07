LWL kontert: Neue Projekte in Planung

Münning weist darauf hin, dass die beiden Männer auch jetzt schon Hilfe vom LWL erhalten. Sie würden eine Werkstatt besuchen und bekämen Kurzzeitbetreuung. „Das Ziel, dass sie von zu Hause ausziehen und durch professionelle Unterstützung betreut wohnen, unterstützen wir“, betont Münning. „Die dafür erforderliche Hilfe kann angeboten werden, aber verständlicherweise möchten die Eltern ein Angebot in erreichbarer Nähe. Auch dieses Ziel teilt der LWL ausdrücklich. Es gibt im Kreis Warendorf heute bereits ein gutes Angebot an stationären Plätzen, aber nicht für jeden Fall. Dafür sollen die Voraussetzungen geschaffen werden.“

Münning macht deutlich, dass mehrere Projekte im Kreis in Planung seien. „Die Vincenz-Gesellschaft will in Drensteinfurt 23 Plätze für Menschen mit einer psychischen Behinderung in Plätze für Menschen mit einer geistigen Behinderung umwandeln, in Sassenberg sollen 14 Plätze im Rahmen eines Wohnprojektes mit intensiver Betreuungsform entstehen, die Lebenshilfe in Warendorf will vier Plätze neu errichten, in Freckenhorst soll durch die Caritas ein Neubau mit 22 Plätzen in einer besonderen Wohnform entstehen.“

Deswegen könne nicht die Rede davon sein, dass keine zusätzlichen Angebote geschaffen würden, weil das günstiger sei. Der LWL stehe im intensiven Kontakt mit den Anbietern der Leistungen. Das bestätigt Herbert Kraft, Geschäftsführer des Kreiscaritasverbandes. Er betont allerdings auch, dass bislang weder die Finanzierung geklärt ist, noch der Personalschlüssel oder die Frage, ob es eine Nachtwache geben wird. Und selbst wenn alle geplanten Projekte umgesetzt werden würden, wäre, so Kraft, der Bedarf noch nicht gedeckt.