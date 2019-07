„Familienfreundlichkeit und Lebensqualität“ lautete das Thema der Runde, die Mittwochabend in Freckenhorst stattfand. Dabei stand ein breites Themenfeld von Tourismusförderung bis Kita-Betreuung auf der Agenda. Rund 30 Bürger diskutierten in Gruppen angeregt über aus ihrer Sicht notwendige Entwicklungsaufgaben. Dabei waren viele durch Beruf oder Ehrenamt in einem der beiden Hauptdiskussionsbereiche involviert. Mit WAF2030plus soll das Kreisentwicklungsprogramm aus dem Jahr 2013 weiterentwickelt und fortgeführt werden.

„Wir sind sehr interessiert daran, das Kreisentwicklungsprogramm nicht am Grünen Tisch zu gestalten“, begrüßte Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier die Gäste und rief dazu auf, sich auch über den Abend hinaus aktiv am Prozess zu beteiligen. Zehn sogenannte „Projektsteckbriefe“, zu denen sich die Bürger austauschten, hatten zwei Expertenrunden bereits im Vorfeld festgezurrt. Dabei stellte sich klar heraus, dass sich niemand der Anwesenden für eine Professionalisierung im Bereich Tourismus oder für die Entwicklung einer eigenständigen Jugendpolitik des Kreises interessierte. Auch der Ausbau digitaler Angebote oder von Sportstätten lag weit ab vom Fokus.

Angeregt dagegen wurde über Angebote im Alter wie Pflegebegleitung oder aufsuchende Seniorenberatung diskutiert. Auch die Initiative für die Zukunft der ärztlichen Versorgung im Kreis stieß auf Interesse. Im Bereich Teilhabe und Beteiligung interessierten sich die Gesprächsteilnehmer besonders für Förderungsmöglichkeiten im Bereich der Jugendhilfe und die Qualität in der Kindertagesbetreuung. Bislang werde noch zu viel Wert darauf gelegt, dass die Zahl der Betreuungsplätze stimme, wurde kritisiert. Die Offene Ganztagsschule habe sich in den vergangenen Jahren als Betreuungsform etabliert und müsse qualitativ unterstützt werden. Die gesamte Präventionskette vom Säuglings- bis zum Jugendalter solle weiter gestärkt werden.

Dr. Olaf Arndt von der Prognos AG, die den Entwicklungsprozess leitet, machte zum Abschluss darauf aufmerksam, dass sich ab kommender Woche alle Bürger des Kreises auch online an der Diskussion beteiligen können: „Wir hoffen auf regen Zuspruch.“